Tradiția și semnificația cadourilor de Paște Cadourile sunt un mod de a ne exprima respectul, dragostea, afecțiunea sau interesul fața de persoanele dragi de langa noi. Darurile sunt și o modalitate de a-i face pe ceilalți fericiți și, per ansamblu, de a ne face viața mai frumoasa. Exista numeroase prilejuri in care putem oferi cadouri: zile de naștere, onomastica, nunta etc.,... Read More Post-ul Tradiția și semnificația cadourilor de Paște apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

- Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, vor locui intr-o reședința din cadrul Palatului Kensington, Nottingham Cottage. Nottingham Cottage una dintre cele mai mici proprietați de pe domeniul Kensington, cu doar doua dormitoare, un living modest, o bucatarie și o baie, insa valoarea sa se ridica…

- Momentul incheierii sarbatorilor de iarna inseamna pentru cei mai mulți dintre noi startul unei noi perioade in care ne vom desfașura activitațile pentru care suntem remunerați, dar și etapa in care inevitabil, macar o data, ne zboara gandul catre urmatoarea destinație de vacanța. Cei mai organizați…

- Astazi, 1 martie, elevii de la SPS au dus mai departe traditia martisorului –un simbol al primaverii, al revenirii la viata Asteptand cu nerabdare primavara, copiii , coordonati de cadrele didactice, au realizat o expozitie cu martisoare confectionate de ei, in cadrul proiectului judetean “Maini indemanatice”.…

- Parfumul e semnatura oricarei femei, de aceea e nelipsit din garderoba zilnica. Insa acest produs de ingrijire reprezinta un pericol pentru sanatatea noastra, susțin ultimele cercetari. Ingredientele parfumurilor patrund in organism, sunt metabolizate si multe raman acolo, fapt ce poate dauna grav sanatatii,…

- Povestea martisoarelor dacice de la mesterul Traian. Traditia milenara cu aerul originilor noastre Mai multe pe evz.ro Post-ul Evz.ro: Povestea martisoarelor dacice de la mesterul Traian. Traditia milenara cu aerul originilor noastre apare prima data in Libertatea.ro .

- Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul “Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not”, la gala celei de-a 68-a editii a Festivalului de la Berlin, care are loc sambata seara. Filmat pe o perioada de zece saptamani, intre anii 2015 si 2017, cu o distributie mixta de actori profesionisti…

- Pentru ca postul este o perioada care poate da batai de cap unora atunci cand vine vorba despre diversificarea alimentatiei, vedeta ne ofera cateva idei care respecta principiile stilului de viata sanatos. Chiar daca renuntam la carne, oua si lactate, alegerile alimentare pe care le facem in timpul…

- Indragitul “McSteamy” din serialul de success “Anatomia lui Grey” este din nou un barbat singur. Actorul Eric Dane și frumoasa lui soție, Rebecca Gayheart, divorțeaza dupa 14 ani de casnicie. Actrița a inaintat vineri documentele de divort care pun capat unei casnicii de 14 ani. Rebecca Gayheart a cerut…

- POVESTE TRISTA… Vremea Noua publica astazi un prim articol din cadrul campaniei de Paste. In editia de fata, va prezentam un caz absolut miscator: Mirela Munteanu, o tanara mama de 39 de ani, care a ramas singura dupa un divort greu, are cinci copii mici, dar se incapatineaza sa ii creasca singura,…

- Razer™, cel mai popular brand de lifestyle pentru gameri la nivel mondial și Team Kinguin, cea mai populara organizație de sporturi electronice din Polonia, au anunțat un nou parteneriat strategic. Înțelegerea pe termen lung presupune pe lânga sponsorizarea echipei cu echipamente…

- Semnificația zilei de astazi nu a fost trecuta cu vederea de premierul Pavel Filip, care a inceput ședința Guvernului cu un mesaj special, comunica Noi.md. Nu doar cei indragostiți au fost vizați in mesajul transmis de premier cu prilejul zilei Sfintului Valentin, dar și cei care activeaza in serviciul…

- La lasarea Postului Mare, in amurg, sebesenii obisnuiesc sa aprinda opaite, iar acest obicei se pastreaza peste ani, ca o frumoasa traditie a locului. Primaria Municipiului Sebes sustine și in acest an organizarea evenimentului, care va avea loc duminica, 18 februarie 2018, incepand cu ora 17,00. Pentru…

- Colega noastra Laura Breana a caștigat un nou premiu pentru reportajele sale prin care a ajutat atat de mulți oameni și prin care a reușit sa trezeasca atat de multe emoții cititorilor noștri. In cadrul primei ediții a proiectului ”Journalism-prize goes international 2017-2018”, Laura…

- Cadourile corporate se ofera angajaților și clienților cu diferite ocazii, ca de exemplu aniversarea companiei, sarbatorile de iarna sau Ziua Femeii. Pachetele cadou sunt oferite ca expresie a aprecierii, in semn de mulțumire, respect.

- Pe strada Independenței, in apropierea blocului de locuit 10/1, este un drum pe care zilnic trec mulți oameni, preponderent elevi. Chiar deasupra drumului, pe parcursul citorva luni (cel mai probabil, dupa ninsorile abundente din aprilie 2017) sta atirnata o creanga destul de mare pe care nimeni nu…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Copiii din centrele de plasament, care au trecut de cele mai multe ori prin traume multiple, au nevoie in primul rand de atentie, intelegere si afectiune. Cadourile duse de Craciun sau de Paste ajuta, dar nu sunt nici pe departe suficiente. Iarina Tarban, fondator si Director Executiv Ajungem Mari,…

- Cum va fi VREMEA de Paște 2018. Prognoza meteo pentru urmatoarele 3 luni, publicata de ANM. Potrivit ANM, lunile februarie si martie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi mai ridicate in regiunile sudice si estice si apropiate de normal in restul teritoriului, in timp ce in luna aprilie, temperaturile…

- Tradiția scaldatului de Boboteaza fost respectata si anul acesta in Rusia și Ucraina, iar oamenii au facut cozi la copci, chiar daca in unele regiuni termometrele aratau minus 50 de grade.In pofida gerului, aproape 100 de mii de oameni din Moscova au participat la slujba religioasa.

- Odata trecute de a doua tinerete, foarte multe persoane se afla prinse intr-un impas, descris prin stari emotionale ce pot varia de la fericire la agonie, singuratate, sedentarism, plictiseala. In acelasi timp, sanatatea incepe sa cauzeze din ce in ce mai multe probleme, acest aspect fiind nimic altceva…

- Inceput de an. Cu multe sarbatori. Mult prea multe! Cu mese incarcate și bauturi alcoolice curgand rau. Se pare ca moldovenii noștri nu au invațat nimic. Sunt incurabili, cind vine vorba de petreceri, chefuri și beții. Tot anul se vor plange ca sunt saraci, ca nu au o bucata de paine pe masa, dar de…

- Crucea de lemn aruncata in raul Buzau, de Boboteaza, a fost recuperata de un tanar de 30 de ani. Traditia spune ca cine aduce crucea la mal va fi ferit de rele si ii va purta noroc tot anul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sfantul Ioan Botezatorul este considerat cel mai mare și important intre sfinți, dupa Fecioara Maria și este cel care a anunțat și pregatit timpul mesianic, cu alte cuvinte, cel care a anunțat venirea Mantuitorului pe pamant. Astfel, din acest motiv, este considerat și numit in religie Inaintemergatorul…

- Romanii ar putea avea, incepand cu 2018, inca o zi libera de la stat. La fel ca in alte 16 tari europene, un deputat de la UDMR propune ca Vinerea Mare, ziua rastignirii Mantuitorului Iisus Hristos, sa fie adaugata celor de Paste. Proiectul urmeaza sa fie votat in Parlament. Deocamdata, vom primi, pe…

- Abuzul alimentar, precum și excesul de alcool și de substanțe psihoactive sunt foarte frecvente in perioada sarbatorilor și creeaza cele mai multe probleme de sanatate la trecerea dintre ani. Potrivit medicilor timișoreni, petrecerea de Revelion poate fi ratata daca nu se ține cont de anumite aspecte…

- Dupa ce a facut cunoscuta situația instituției pe care a preluat-o cu doar o luna in urma și a anunțat ca in februarie va fi cea dintai premiera, respectiv „Iaacovi și Leidental“ de Hanoch Levin, noul director al Teatrului de Vest, Florin Gabriel Ionescu a prezentat in cadrul primei conferințe…

- Sfantul Stefan este praznuit, in fiecare an, pe 27 decembrie, in a treia zi dupa Nasterea Domnului. Parintele Nicolae Steinhardt, facand diferenta intre cele doua verbe vecine, dar nu identice, „a sedea” si „a sta”, ne descopera de ce Sfantul Stefan este sarbatorit dupa Nasterea Domnului si Soborul…

- Mai mulți hoți au lasat o familie din Marea Britanie fara cadouri de Craciun. Hoții au intrat în dormitorul în care se aflau cadourile și le-au furat pe toate. Au lasat în urma lor ambalajele și chiar anumite cadouri care nu au fost tocmai pe placul lor. Cadourile aveau o…

- Pe 25 decembrie sarbatorim Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos, Craciunul fiind cea mai importanta, dar si cea mai iubita sarbatoare a romanilor. Tradiția spune ca in prima zi de Craciun copiii umbla cu steaua și nu mai sunt lasați sa colinde. Incepand cu prima zi de Craciun si pana la Boboteaza,…

- Pentru multe persoane, Craciunul reprezinta mai mult decat impodobirea bradului, masa in familie, goana dupa cadouri sau rasplatirea colindatorilor. Pentru aceste persoane, Craciunul are o incarcatura emotionala extraordinara, iar de acesta sunt legate mai multe obiceiuri si credinte. Superstitiile…

- Toti crestinii celebreaza luni Nasterea lui Hristos. La noi, Craciunul incheie postul de 40 de zile si deschide un ciclu de 12 zile, care se termina la Boboteaza. Acest interval asigura trecerea anului vechi spre noul an. Traditia populara spune ca acum se deschid cerurile si mormintele,…

- O suma cuprinsa intre 100 si 200 de euro este alocata de 34,4% dintre romani pentru achizitia cadoului de Craciun, in timp ce 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata 4Service Group Romania, preluat de news.ro.

- "Din batrani se spune/ca sunt ceasuri bune și ca rele sunt./ Vai de-acei ș-acele/ care-n ceasuri rele/ zic vreun cuvant!" Așa se sfarșește o poezie a lui Vasile Alecsandri inspirata din credința populara conform careia cine vorbește cu teama in ceasul rau, cobește și aduce napasta asupra lui…

- Reporter: Am vazut ca veniti cu Mercedes-ul aici. E pentru oamenii saraci. - Da, eu pentru asta am venit, sa le iau si sa le dau la oamenii saraci. O pensionara este nervoasa in masina. „50 de lei ne-a costat drumul. Ce-si bate domn’e, joc de lume, asa...in halul asta? ! Intr-o plasuta asa mica ....cateva...”.…

- Cat costa vacanta de Craciun la munte. Turistii, ademeniti cu vin fiert, placinte si cadouri Hotelierii din statiunile de pe Valea Prahovei au pregatit de Craciun oferte care pornesc de la 150 de lei de persoana, in Sinaia, si pot ajunge la 1.015 de euro, la un hotel de lux din Azuga. Pensiunile…

- Fara sa tinem cont de varsta, cadourile sunt cele care ne aduc mereu zambetele pe buze, indiferent de ocazie, daca le primim de Craciun, de Paste sau fara nicio ocazie speciala. Totusi, Craciunul este pentru fiecare dintre noi “despre cadouri”. V-ati intrebat vreodata care este originea acestor cadouri?

- In perioada sarbatorilor, multi dintre noi ne agitam in jurul listelor de cumparaturi, incercam sa gasim cadoul perfect, cheltuim peste masura, iar toate aceste trairi ajung sa ne afecteze emotional. Pentru o minte sanatoasa in perioada urmatoare, psihologii ne sfatuiesc sa ne reamintim ca sarbatorile…

- De Craciun toata lumea face daruri, iar Regina Elisabeta II a Marii Britanii nu face execeptie. In fiecare an isi recompenseaza cei aproximativ 1500 de angajati de la palat cu un cadou prin care le multumeste pentru daruirea de care au dat dovada de-a lungul anului. Darul pentru angajatii de la Palatul…

- Secret Santa este o tradiție nord-americana simpatica, pe care o regasim și in Marea Britanie, Austria, Israel, Australia și chiar Filipine, prin care membrii unei comunitați iși ofera unii altora cadouri-surpriza cu ocazia Craciunului, dupa ce fiecaruia i-a fost desemnata, in secret, o persoana din…

- Cei mici au intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru cea mai frumoasa seara, inainte de vacanta de iarna: serbarea de Craciun. Trebuie sa isi invete poeziile, sa faca ultimele pregatiri, alaturi de colegii lor, pentru scenetele in care vor juca si sa isi stapaneasca emotiile pentru acea…

- Ortodoxe Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, episcopul Mediolanului (Dezlegare la pește) Greco-catolice Sf. aep. Ambrozie al Milanului Romano-catolice Ss. Ambrozie, ep. înv.; Maria Giusseppa Rosselo, calug. …

- In fiecare an, in seara de 5 decembrie, copiii știu ca trebuie sa-și lustruiasca ghetuțele sau cizmulițele, pentru ca Moș Nicolae va trece pe la ei sa le aduca daruri.Daca nu au fost cuminti, Mos Nicolae le va lasa o nuielusa.

- Pentru o ora, deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia a fost marti, trimisul lui Moș Nicolae pentru cei 70 de copii de la Școala și Gradinița din comuna Bilciurești. Darurile oferite au adus bucurie și zambet, iar micuții au copleșit-o pe doamna deputat Claudia Gilia, cu surprizele lor: cantece, dansuri,…

- Cele mai cautate daruri sunt dulciurile, jucariile si articolele de imbracaminte, incaltaminte, releva unui studiu realizat de o companie de cercetare de piata. Un procent de 44% dintre cei care au spus ca vor oferi cadouri cu aceasta ocazie au precizat ca intentioneaza sa cheltuiasca intre…

- VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS Reprezentantii Primariei Cluj-Napoca au declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, ca vor beneficia de alimente aproximativ 20.000 de persoane, costul unui pachet ridicandu-se la 27,19 lei. ”Primaria Cluj-Napoca a organizat incepand de luni, pentru al…

- Sfinți pomeniți pe 4 decembrie, in calendarul ortodox. Sfanta Mare Mucenița Varvara este pomenita in calendarul creștin ortodox la data de 4 decembrie. Sfanta Varvara, care este protectoarea minerilor, a fost fiica unui aristocrat roman pe nume Dioscor și a trait pe vremea imparatului Maximian Daia…