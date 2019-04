Stiri pe aceeasi tema

- Joia Mare este o zi importanta pentru credinciosi, in Saptamana Patimilor. Oamenii se spovedesc si se impartasesc in biserici. Deopotriva, in legatura cu aceasta zi sunt o serie de traditii, obiceiuri si superstitii. Traditia spune ca nu este bine sa dormi in Joia Mare, dupa-amiaza, caci cine doarme…

- De asemenea, se inregistreaza ninsori si in pasul Bucin, pe DN 13 B, unde drumarii intervin cu material antiderapant, dar si la Lacu Rosu, scrie Agerpres. In statiunea Baile Harghita, ninge inca din cursul diminetii, iar stratul de zapada depus a ajuns la zece centimetri. Localnicii spun ca…

- Neatza cu Razvan și Dani. Banca Nationala a Romaniei (BNR) organizeaza "Ziua portilor deschise". Evenimentul este prilejuit de faptul ca BNR sarbatoreste 139 de ani de la infiintare, asa ca va deschide vizitatorilor Palatul Vechi, din Bucuresti, situat pe strada Lipscani, nr. 25.

- Eveniment electoral la Craiova. Cateva mii de persoane sunt, la aceasta ora, in Piata Mare din oras. Oamenii participa la un miting – dorit a fi unul de proportii – organizat de PSD Dolj, filiala condusa de Claudiu Manda, cu ocazia lansarii candidatilor la europarlamentare. Sunt asteptati sa urce pe…

- Cei care au trecut zilele acestea pe la Metro, au dat peste o oferta de "neratat". Pentru ca tot se apropie Pastele, musterii sunt atrasi cu promotii la oua. Oamenii au facut haz de necaz si au postat imaginea de mai sus pe Facebook.

- Momarlanii, baștinașii din Valea Jiului, pastreaza cu sfințenie tradițiile și obiceiurile stramoșești. In comunitațile de momarlani din Valea Jiului, Paștele este cea mai importanta sarbatoare creștina. Incepand de astazi s-a lasat postul Paștelui, iar oamenii locului s-au pregatit pentru aceasta…

- De asemenea, au mai aflat ca șnurul alb semnifica masculinitate, caracter rece și raționalitate, iar șnurul roșu: vitalitate și capacitatea de a iubi a femeilor. Acuma știu ca marțișorul este daruit femeilor pentru a sugera dorința de armonie. Toate acestea s-au petrecut la sfarșitul…

- Urmatoarea vacanta, cea de primavara, este în perioada 20 aprilie - 5 mai, iar vacanta de vara între 15 iunie si 15 septembrie. Pentru clasele terminale din învatamântul liceal, anul scolar se încheie în data de 31 mai, iar pentru clasa a VIII-a - în…