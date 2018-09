Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, în sprijinul actualului șef al PSD sunt Satu Mare, Maramureș, Bistrița Nasaud, Cluj, Arad, Alba, Sibiu, Brașov, Gorj, Vâlcea, Dolj, Teleorman, Botoșani, Iași, Neamț, Bacau, Galați, Harghita și Covasna. Totusi, la Cluj situatia nu este foarte clara, pentru ca desi PSD Cluj…

- Peste 30 de orase din tara au acceptat invitatia de a participa la Expo Flora Baia Mare, manifestare derulata in cadrul evenimentului “Castane 2018”. Astfel, pregatirea standurilor se va desfasura pe parcursul zilei de joi, 27 septembrie 2018, iar vineri, 28 septembrie a.c., Fanfara Municipiului Baia…

- Peste 28.500 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, potrivit ANOFM. Cele mai multe locuri de munca sunt oferite de angajatorii din București, urmați de cei din Prahova și Arad. Potrivit ANOFEM, la nivel național au fost raportate 28.520 de locuri de munca vacante. Cele mai multe dintre acestea…

- JYSK Romania, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decoratiuni si textile, parte a grupului scandinav JYSK Nordic, va inaugura joi cel de-al doilea magazin din Braila, ajungand astfel la o retea de 62 de unitati pe piata locala. ’’A trecut fix un an de cand am deschis primul magazin…

- Piata locala a spatiilor industriale si logistice a depasit un nou prag, ajungȃnd la jumatatea anului 2018 la 3,12 milioane metri patrati, in conditiile in care aproape 90% din stocul actual este concentrat ȋn Bucuresti si alte cinci orase, respectiv Timisoara, Cluj, Ploiesti, Brasov si Pitesti,…

- Ca un artist ce se respecta, Smiley are deja agenda plina de concerte pana la sfarsitul anului. Artistul refuza job-uri pe banda rulanta, dat fiind programul sau foarte incarcat. Smiley este, fara indoiala, unul dintre artiștii la mare cauare de catre organizatorii de evenimente. In plus, ultimul concert…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Ziua/luna/anul: 28.06.2018 Numarul mesajului: 40 Catre: Ministerul Apelor si Padurilor, Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Administratia Nationala Apele Romane, Ministerul…

- Din 2017, fetele nu mai concureaza pe un numar fix de locuri, nemaifiind distinctie intre ele si baieti, candidand astfel ''la comun'. Colegiile militare din Romania scolarizeaza si fete incepand din anul 2001. Pana anul trecut, fetele au avut la dispozitie, la Colegiul din Alba Iulia, cate 20 de…