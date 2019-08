Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Kiev a dispus miercuri eliberarea conditionata a jurnalistului Kirilo Vasinski, cu cetatenie ucraineana si rusa, judecat pentru 'inalta tradare' in beneficiul Moscovei, a declarat pentru AFP avocatul sau, potrivit Agerpres 'El a fost pus in libertate', a declarat Andrii Domanski,…

- „Apreciez gestul doamnei premier și ii mulțumesc pentru deschiderea de care a dat dovada prin decizia de a ma numi in calitatea de consilier onorific. Acestea fiind spuse, imi rezerv dreptul de a lua o hotarare privind ocuparea efectiva a acestui rol, in funcție de indeplinirea catorva parametri,…

- Maria Luchian s-a nascut la Cabaiești, raionul Calarași, iar de patru ani este stabilita in Germania. De-a lungul anilor, a implementat o multitudine de proiecte sociale in raionul Calarași, dar și in alte parți. Am intalnit-o la festivitatea de inaugurare a Centrului social ”Speranța” din Calarași.…

- „Astazi (n.red. joi) si-a dat demisia din calitatea de membru al PSD si, având în vedere acest aspect, si faptul ca a fost ales senator pe listele PSD, îi solicit demisia din Senat. Consider ca gestul lui nu este unul corect fata de PSD si ca, daca ar avea onoare, ar demisiona…

- Senatorul PMP Severica Covaciu a lansat o solicitare publica Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru a se deplasa in judetul Maramures, si trata cu celeritate situatia fostilor angajati ai IPEG Maramures, beneficiari a unor pensii modeste. „ Solicit public ministrului muncii sa efectueze…

- Serban Nicolae, liderul senatorilor PSD, este de parere ca motiunea de cenzura a opozitiei nu are sanse sa treaca, mizand pe faptul ca parlamentarii Pro Romania nu vor o vota. Senatorul sustine ca fostii sai colegi din PSD, in prezent la Pro Romania, vor refuza sa fie parteneri cu Traian Basescu.CITEȘTE…

- ''Va vine sa credeti ca ratatul New York Times tocmai a publicat un articol în care afirma ca Statele Unite cresc substantial atacurile cibernetice asupra Rusiei?", se întreaba președintele SUA pe Twitter.

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți, la Cotroceni, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre nominalizarea lui Peter Eckstein Kovacs pentru poziția de Avocat al Poporului. El a mai spus ca o eventuala susținere a PSD ar reprezenta ”semn de întoarcere spre normalitate pentru…