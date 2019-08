Stiri pe aceeasi tema

- Formațiile doljene CS Carcea (Liga a IV-a) și CSO Filiași (Liga a III-a) au terminat la egalitate, scor 2-2, partida amicala susținuta in aceasta dimineața, pe stadionul principal din Carcea. Oaspeții au deschis scorul prin Claudiu Ștefan, care a executat bine o lovitura libera de la 20 metri, poziție…

- Divizionara C CSO Filiași are, incepand de marți, un nou antrenor principal. Oficialii gruparii doljene au batut palma cu Gigi Ciurea pentru postul ramas vacant dupa plecarea lui Mugur Gușatu. Fostul fotbalist al Universitații Craiova va susține marți, de la ora 11.30, pe stadionul „Aripile“ primul…

- Universitatea II Craiova a susținut astazi, pe stadionul „Extensiv“, o partida de verificare in compania deținatoarei Cupei Romaniei Dolj, CS Carcea. In cadrul acestui test, primul al verii pentru alb-albaștrii lui Adrian Iencsi și Ionuț Stancu, a fost testat și fratele fundașului Stephane Acka, Lorenzo.…

- La aproape un an dupa ce OPINIA atragea atentia asupra starii avansate de degradare a podului, intens circulat, peste raul Bisca Chiojdului, de la Cislau, de pe traseul Drumului National 10, Prefectura a anuntat marti pe pagina de Facebook ca un pod nou va fi construit acolo, acesta urmand sa-l inlocuiasca…

- Formația CS Carcea și-a adjudecat trofeul Cupei Romaniei – faza județeana, dupa ce s-a impus miercuri, pe stadionul „Extensiv“, cu scorul de 4-1, in finala competiției sustinuta in compania echipei Jiul Podari. Carcea a deschis scorul prin Ionuț Stancu, care a șutat sub bara dintr-o lovitura libera…

- Eleva Oana Ventel, a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a caștigat locul I la concurs national de folclor ”Flori de Mai ”. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pensionarul Petre Cioaba, care i-a luat locul de deputat al lui Liviu Dragnea, a depus juramantul in plenul Camerei Deputatilor. Vizibil emotionat, Petre Cioaba a depus juramantul de credinta, dupa ce Liviu...

- Baronul PSD de Vrancea, Marian Oprișan, a fost atacat dur de catre colegul sau Robert Cazanciuc, dupa ce președintele CJ Vrancea afirmase recent ca ”partidul a ieșit din epoca PSDragnea”. „Daca cineva crede ca trecem din epoca PS Dragnea in epoca PSD Oprișan se inșala amarnic. O sa ducem partidul in…