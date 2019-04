TRACTOR CUPRINS DE FLĂCĂRI PE CÂMP Un tractor folosit in activitati agricole a fost distrus astazi, dupa ce a fost cuprins de flacari pe un camp din apropierea satului Rediu, din comuna Radauti Prut. Barbatul care il conducea a observat la un moment dat fumul care venea dinspre compartimentul motor si a reusit sa coboare la timp din cabina. El a [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

