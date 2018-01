Stiri pe aceeasi tema

- Otrava inghitita de croatul bosniac Slobodan Praljak, care s-a sinucis in fata judecatorilor Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY) de la Haga, nu era in niciun caz detectabila, a anuntat duminica TPIY publicand rezultatul unei anchete interne, scrie AFP.

- Peste 2.000 de persoane au asistat luni la Zagreb la o ceremonie in memoria criminalului de razboi croat din Bosnia Slobodan Praljak, care s-a sinucis dupa ce condamnarea sa la 20 de ani de inchisoare a fost confirmata de Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie, relateaza AFP si DPA.…

- Criminalul de razboi croat din Bosnia, Slobodan Praljak, care s-a sinucis cu cianura la Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) de la Haga, a fost incinerat joi la Zagreb in cadrul unei ceremonii funerare private, scrie sambata cotidianul croat Vecernji List, relateaza AFP.…

- Procurorul Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPII), Serge Brammertz, le-a cerut liderilor croati sa-si asume trecutul si sa lucreze pentru reconciliere, dupa sinuciderea croatului Slobodan Praljak condamnat pentru crime de razboi. "Este regretabil faptul ca Praljak a ales sa-si…

- Procurorul Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY), Serge Brammertz, a facut apel duminica la liderii croați sa-și asume trecutul și sa acționeze in vederea reconcilierii, dupa sinuciderea croatului bosniac Slobodan Praljak, condamnat pentru crime de razboi, transmite AFP.…

- Slobodan Praljak, croatul bosniac care s-a sinucis în urma cu trei zile înghițind conținutul unei fiole într-o sala de audieri a Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) de la Haga, a lasat familiei o scrisoare sigilata, în urma cu cinci ani, pentru…

- Fostul comandant al croatilor bosniaci gasit vinovat de crime de razboi, care s-a sinucis miercuri in sala Tribunalului International din Haga, s-a otravit cu cianura, a stabilit analiza toxicologica. Incidentul socant s-a produs imediat ce judecatorii au rostit sentinta: 20 de ani pentru pentru rolul…

- Criminalului de razboi croat din Bosnia, Slobodan Praljak, care s-a sinucis miercuri cu cianura la Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, ii vor fi organizate funeralii private, conform dorinței sale, a anunțat sambata avocata sa, Nika Pinter, informeaza AFP. Într-o…

- Miercuri, Slobodan Praljak, fost lider al fortelor militare croato-bosniace in razboiul din perioada 1992-1995, a baut otrava dintr-o sticluta si a strigat "Nu sunt criminal de razboi!" in momentul in care Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie a confirmat in apel sentinta de 20 de…

- Slobodan Praljak, croatul bosniac care s-a sinucis in urma cu trei zile inghitind continutul unei fiole intr-o sala de audieri a Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPI) de la Haga, a murit din cauza unei insuficiente cardiace provocate de cianura. Anuntul a fost facut vineri seara…

- Slobodan Praljak, croatul bosniac care s-a sinucis in urma cu trei zile inghițind conținutul unei fiole intr-o sala de audieri a Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) de la Haga, a murit de o insuficiența cardiaca cauzata de cianura, a anunțat vineri seara procuratura olandeza,…

- "Pentru a completa ancheta olandeza in curs asupra decesului lui Slobodan Praljak, organele interne ale TPIY au lansat in aceasta dimineața o ancheta independenta axata pe operațiunile interne ale TPIY, conform procedurilor obișnuite. Ea va fi efectuata de judecatorul Hassan Jallov și va incepe saptamana…

- Anchetatorii olandezi au gasit urme de otrava dupa sinuciderea, miercuri, a unui lider militar al croatilor bosniaci in sala de judecata a Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPI), a anuntat joi un purtator de cuvant, potrivit agentiei DPA, citata de Agerpres.

- Anchetatorii olandezi au gasit urme de otrava dupa sinuciderea, miercuri, a unui lider militar al croatilor bosniaci in sala de judecata a Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPI), a anuntat joi un purtator de cuvant citat de dpa.Slobodan Praljak (72 de ani) a ascultat…

- Autoritatile olandeze ancheteaza pentru a stabili cum un acuzat al Tribunalului Penal International (TPI) pentru fosta Iugoslavie, croatul din Bosnia, Slobodan Praljak, a putut sa se sinucida miercuri in fata judecatorilor care tocmai ii confirmasera condamnarea in apel, relateaza AFP, conform news.ro.Parchetul…

- Autoritatile olandeze au deschis o ancheta pentru a afla circumstantele care au permis sinuciderea fostului general croat Slobodan Praljak in fata Tribunalului Penal International (TPI) pentru fosta Iugoslavie. Este al treilea caz de sinucidere la TPI.

- O audiere pentru condamnarea criminalului de razboi Slobodan Praljak la Curtea Internaționala de Justiție de la Haga a fost suspendata, dupa ce acuzatul a baut o sticluța cu otrava in momentul in care și-a auzit verdictul, scrie BBC News. Slobodan Praljak, unul dintre cei șase foști policieni croați…

- Prim-ministrul croat Andrej Plenkovic a vorbit despre „o profunda nedreptate morala”, referindu-se la decesul lui Slobodan Praljak, fost comandant al forțelor croate din Bosnia. Prajlak a murit intr-un spital din Haga dupa ce a ingerat otrava in sala de ședințe a Tribunalul Penal Internațional pentru…

- Situație fara precedent la Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. Un criminal de razboi a baut otrava in fața judecatorilor imediat dupa ce i-a fost citita sentința. Magistrații au fost nevoiți sa suspende ședința.

- Prim-ministrul croat Andrej Plenkovic a adresat miercuri 'condoleante' familiei lui Slobodan Praljak, fost comandant al fortelor croate din Bosnia, decedat intr-un spital din Haga dupa ce a ingerat otrava in sala de sedinte a Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY), gest despre…

- Premierul Croației, Andrej Plenkovic, a transmis condoleanțe familiei fostului comandant al forțelor croate din Bosnia, care s-a stins din viața în spital, dupa ce s-a otravit în sala de tribunal. "Gestul sau, la care, din nefericire, am fost martori toți astazi, ilustreaza…

- Situație șocanta, miercuri, in timpul unei audieri la Tribunalul Penal Inernațional pentru fosta Iugoslavie. Audierea a fost suspendata dupa ce unul dintre acuzați a consumat otrava in timpul citirii senținei, potrivit Jurnal.md.

- Fostul comandant al fortelor croate din Bosnia, Slobodan Praljak, 'a murit intr-un spital din Haga dupa ce a baut otrava' in sala de judecata a Tribunalului Penal International de la Haga pentru crime de razboi in fosta Iugoslavie (TPI), a anuntat agentia oficiala croata Hina, relateaza AFP si Reuters.Incidentul…

- Criminalul de razboi, Slobodan Praljak (72 de ani), care fusese adus in fața Curții Internaționale de Justiție de la Haga, a baut o otrava chiar sub ochii judecatorului, atunci cand i s-a spus ca se face vinovat de fapte de genocid. Slobodan Praljak a murit la cateva ore dupa ce a baut otrava!

- Fost comandant de rang inalt al fortelor croate din Bosnia, Slobodan Praljak, care s-a sinucis miercuri la Haga, dupa ce a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare, este considerat un erou in tara sa, in timp ce pentru bosniaci si Europa era un criminal de razboi, scrie AFP.

- Un incident neasteptat a dus astazi la suspendarea sedintei Tribunalului Penal International de la Haga pentru crime de razboi in fosta Iugoslavie. Unul dintre cei sase acuzati - Slobodan Praljak - a baut otrava, strigand ca respinge decizia instantei.

- Fostul general croat bosniac, cel care a baut otrava chiar in timp ce era judecat, a murit.Avocatul lui Slobodan Praljak (Praliac) a confirmat ca in sticluta era o substanta toxica. Medicii care au intervenit la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-i slava viata.

- Un incident neasteptat a dus la suspendarea sedintei Tribunalului Penal International de la Haga pentru crime de razboi in fosta Iugoslavie. Unul dintre cei sase acuzati - Slobodan Praljak - a baut dintr-un pahar despre care a spus ca ar contine otrava, strigand ca respinge decizia instantei, transmit…

- Slobodan Praljak, un fost lider al croatilor-bosniaci, a decedat dupa ce a luat otrava in timpul citirii sentintei in sala Tribunalului Penal International, afirma surse citate de Postul public de televiziune din Croatia. Slobodan Praljak a fost condamnat in 2013 de Tribunalul Penal pentru fosta Iugoslavie…

- Slobodan Praljak, unul dintre cei șase foști policieni croați bosniaci și lideri militari, fusese condamnat de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie la 20 de ani de inchisoare, in 2013, pentru crimele comise in razboiul croato-bosniac (1992-1994).

- O audiere a Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie a fost suspendata, miercuri, dupa ce unul dintre acuzati ar fi consumat otrava in timpul citirii sentintei, informeaza BBC News Online, conform Mediafax.Este vorba de Slobodan Praljak, fost lider al croatilor bosniaci, care…

- Sedinta de miercuri a Tribunalului Penal International de la Haga pentru crime de razboi in fosta Iugoslavie (TPI) a fost suspendata dupa ce unul din cei sase acuzati, Slobodan Praljak, a baut dintr-o...

- Tribunalul Penal pentru fosta Iugoslavie din Haga a fost suspendat, dupa ce acuzatul ar fi baut otrava, chiar in sala de ședințe, dupa pronunțarea sentinței. Tribunalul i-a mențiunt pedeapsa de 20 de ani de inchisoare lui Slobodan Praljak, fost lider bosniac, condamnat pentru crime de razboi in 2013.

- Criminalul de razboi, Slobodan Praljak (72 de ani), care fusese adus in fața Curții Internaționale de Justiție de la Haga, s-a sinucis chiar sub ochii judecatorului, atunci cand i s-a spus ca se face vinovat de fapte de genocid. Criminalul a baut o soluție dintr-o sticluța, despre care pretinde ca a…

- O audiere a Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie a fost suspendata, miercuri, dupa ce unul dintre acuzati ar fi consumat otrava în timpul citirii sentintei. Este vorba de Slobodan Praljak, fost lider al croatilor bosniaci, care a fost condamnat în 2013 de Tribunalul…

- O sedinta a unui proces cu privire la crimele de razboi din Bosnia a fost suspendata, miercuri, la Haga, dupa ce acuzatul, Slobodan Praljak, pare ca a luat otrava la auzirea verdictului, transmite BBC News. Praljak este unul dintre cei sase fosti lideri politici si militari croati din Bosnia prezenti…

- Slobodan Praljak, unul dintre cei șase foști policieni croați bosniaci și lideri militari, fusese condamnat de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie la 20 de ani de inchisoare, in 2013, pentru crimele comise in razboiul croato-bosniac (1992-1994). In momentul in care judecatorul…

- Kabel Novi Sad, o echipa din fotbalul amator sarb, a intrat pe teren in tricouri imprimate cu chipul lui Ratko Mladic, condamnat pe viata saptamana trecuta de Tribunalul penal international pentru fosta Iugoslavie, pentru crime de razboi.

- Aceasta pedeapsa este in continuitatea 'liniei politizate și defectuoase ce a dominat activitatea TPIY de la inceput', a declarat in cadrul unui briefing de presa purtatoarea de cuvant a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova.'Aceasta interpretare partinitoare și antisarbeasca…