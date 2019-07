Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din regiunea Bucuresti - Ilfov au la dispozitie cinci linii regionale noi, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov (TPBI), intr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres. Astfel, incepand de sambata 20 iulie 2019, sunt asigurate urmatoarele…

- Cu privire la articolul publicat in data de 5 iulie 2019 pe site-ul dvs., cugirinfo.ro, intitulat „La Cugir s-a schimbat operatorul de salubrizare, prețurile ii ard la buzunare pe cetațeni, insa gunoiul tot neridicat ramane…” , pentru ca prezinta informatii inexacte, din care cititorii ar putea intelege…

- Autobuzele vor urma traseul soseaua Fundeni, soseaua Colentina, strada Doamna Ghica, Bd. Dimitrie Pompeiu, cu retur pe Bd. Dimitrie Pompeiu, str. Gara Herastrau, soseaua Pipera, soseaua Bucuresti Nord, strada Petricani, strada Doamna Ghica si soseaua Fundeni.STB argumenteaza ca a luat aceasta…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) anunta ca, incepand de luni, infiinteaza linia de autobuze 343, intre Institutul Oncologic si Platforma Pipera, si suplimenteaza numarul tramvaielor pe liniile 16 si 36, scrie Mediafax.Incepand de luni, ca urmare a solicitarii Primariei Capitalei și…

- Odata cu semnarea contractului privind administrarea stațiilor de transfer și a celor de tratare a deșeurilor, punerea in practica a proiectului a luat sfarșit Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate (ADIS) și asocierea Sorain Cecchini Techno Espana SLU – SC Iasicon SA – SC Edil Industry…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) a organizat, in Aula Carol I din sediul sau istoric, a doua editie a conferintei FOCUS BUCURESTI. Evenimentul a fost dedicat in acest an abordarii problemelor infrastructurii de transport și identificarii de soluții viabile de rezolvare a…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADIA Gorj pregateste investitiile din urmatorii ani. Vor fi utilizate fonduri de la bugetul Uniunii Europene. Este vorba de fonduri nerambursabile, in valoare de 280 de milioane de euro. Va fi nevoie si de plata cofinantarilor ...

- Asociația „Ține de Noi” impreuna cu Fundația Hanns Seidel organizeaza o dezbatere referitoare la arhitectura curriculara potrivita pentru anul 2030. Precedentul este stabilit de o serie de șase dezbateri regionale organizate de asociația „Ține de Noi” in colaborare cu parteneri regionali in cadrul carora…