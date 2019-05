Toyota Glanza nu este decat o copie a lui Suzuki Baleno 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, un mesaj cu prilejul „Zilei Veteranilor de Razboi”, informeaza Administratia Prezidentiala. Va prezentam in continuare textul mesajului: „Aniversam pe 29 aprilie Ziua Veteranilor de Razboi, un bun prilej de a reflecta la parcursul istoric al statului…

- Actorul și regizorul Valentin Platareanu, tatal celebrei Alexandra Maria Lara, a murit la varsta de 82 de ani, in Germania, unde era stabilit inca din anul 1983. Artistul s-a nascut in data de 15 noiembrie 1936, in Romania. Actorul și regizorul Valentin Platareanu, tatal celebrei Alexandra Maria Lara,…

- "Nu am discutat inca cu Frans Timmermans, am fost plecata din tara, am fost in Slovacia, in vizita oficiala, dar voi avea o discutie cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, o discutie sincera, in care reiterez ceea ce am spus la inceputul sedintei de Guvern (de saptamana trecuta - n.r.). Nu inteleg…

- SAP, lider global in transformare digitala, considera ca, in prezent, orice companie, indiferent de dimensiunea ei, poate avea angajați care sa lucreze de la distanța, fara sa investeasca intr-o infrastructura costisitoare și complexa. Dezvoltarea tehnologiei și raspandirea accesului la internet permit…

- De curand fostul europarlamentar Viorica Vasilica Dancila, din orașul Videle, astazi premierul social-democrat al Romaniei, a comis-o din nou. Un fost coleg din Parlamentul European, luxenburghezul Frank Engel, președintele Partidului Creștin Social de la el din țara, a povestit cum doamna Dancila le-a…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat miercuri ca modificarea modului de predare a lectiilor folosind internetul ar putea face un salt in performanta scolilor din Romania, conform Agerpres.roDupa opinia mea, cei scoliti astazi vin de acasa, intr o proportie covarsitoare, cu IT ul in…

- Tineretul PSD a anuntat lansarea in dezbatere publica a mai multe proiecte, printre care si doua care prevad legalizarea prostitutiei si a drogurilor usoare. Sub sloganul „Hugs, not drugs” (Imbratisari, nu droguri), TSD lanseaza aceste proiecte controversate pe platforma proprie la rubrica „Ideile…

- In acest caz au fost sezizati politistii si procurorii. „In urma verificarilor demarate la DSPMB dupa ce s-a constatat ca a fost eliberat un cod de parafa in mod ilegal, a fost indentificat un al doilea caz asemanator. Pentru ca exista in desfasurare o ancheta demarata de Politie si Parchet, nu putem…