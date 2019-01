Stiri pe aceeasi tema

- Pace la nivel mondial, este profeția celebrului Nostradamus pentru anul 2023, insa pana atunci Omenirea ar putea trece prin numeroase alte incercari. Lumea va incepe sa-și indrepte atenția asupra Bisericii, asupa spiritualitații și asupra semnelor divine, in detrimentul puterii politice care, la nivel…

- Japonezii de la Mazda au descoperit o problema la una dintre valvele folosite la motoarele sale diesel și, din motive de siguranța, vor incepe un recall la nivel global. Constructorul susține ca vor fi chemate in service aproximativ 640.000 de vehicule, in total. Dintre acestea, 230.000 de unitați sunt…

- Numarul nașterilor prin cezariana aproape s-a dublat din 2000 pana in prezent la nivel mondial. Cifra este in creștere, urcand de la aproximativ 16 milioane (12,1% din totalul nașterilor) in 2000 la 29,7 milioane (21,1% din totalul nașterilor) in 2015, potrivit unui studiu

- Constructorul auto nipon Toyota a anunțat, ieri, ca va rechema pentru reparatii peste 1,6 milioane de vehicule care au probleme cu sistemul airbag, informeaza site-ul cotidianului Le Monde, citat de MEDIAFAX.Toyota a informat ca in cazul a circa 1,06 milioane de mașini va fi necesara inlocuirea ...

- Constructorul auto japonez Toyota a anuntat joi ca va rechema la service un numar de 1,6 milioane de vehicule vandute in toata lumea din cauza unor probleme la airbag, o noua lovitura pentru cel mai mare constructor auto nipon dupa alte doua retrageri demarate incepand din luna septembrie, informeaza…

- Constructorul auto nipon Toyota a anuntat joi ca va rechema pentru reparatii peste 1,6 milioane de vehicule care au probleme cu sistemul airbag, informeaza site-ul cotidianului Le Monde. Constructorul auto nipon Toyota a anuntat joi ca va rechema pentru reparatii peste 1,6 milioane de…

- Intr-un prim caz, Toyota a explicat ca a decis sa recheme la service 1,06 milioane de automobile, dintre care 946.000 vandute in Europa, in principal modelele Avensis si Corolla, pentru inlocuirea airbagului."Exista riscul producerii unui scut circuit intern" care sa afecteze sistemul,…

- Milioane de vizite inregistrate anual la camerele de garda ale spitalelor de pe glob ca urmare a crizelor de astm sunt provocate de poluarea aerului, conform unui studiu citat miercuri de Press Association, scrie Agerpres.Cercetarea efectuata la Universitatea George Washington din Statele…