- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- Japonia a inaugurat marti, la Tokyo, un muzeu consacrat insulelor care constituie subiect de disputa cu China si Coreea de Sud. Seulul nu a intarziat sa ceara inchiderea muzeului administrat de guvernul nipon si care prezinta documente si fotografii in sustinerea revendicarilor teritoriale ale Japoniei,…

- Directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, a prognozat marti ca revolutia prin care trece industria auto va deveni din ce in ce mai vizibila in urmatorii cinci ani, pe masura ce automobilele autonome si autoturismele conectate vor fi din ce in ce mai raspandite, iar consumatorii…

- Ministrul Mediului de Afaceri se lauda cu doua fabrici din Cluj Unitatea de producție a componente pentru avioane Sonaca, creata in comuna Moldovenești, presupune o investiție de 12 milioane de euro și va crea 200 de locuri de munca, potrivit raportului pe 2017 al ministrului Ilan Laufer. Sonaca…

- Grupul de firme Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) a anuntat luni incetarea contractelor cu Posta Romana, incepand cu 1 februarie 2018, pentru plata facturilor aferente contractelor de servicii fixe si mobile, ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Posta Romana. Milioane…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Livrarile grupului auto german Volkswagen, care lupta cu Toyota si alianta Renault – Nissan – Mitsubishi pentru titlul de cel mai mare producator auto mondial, au crescut cu 4,3% in 2017 pana la 10,74 milioane vehicule, o cifra record care vine la doi ani dupa izbucnirea scandalului Dieselgate, informeaza…

- Turneul Campioanelor, care reuneste cele mai bune opt jucatoare de tenis si opt perechi de dublu intr-un sezon, se va disputa timp de zece ani, incepand din 2019, la Shenzhen, in China. Premiile se vor dubla fata de competitia care va fi in acest an la Singapore pentru ultima data, inca de la prima…

- Criptomoneda BitConnect a inregistrat o crestere de 382% peste noapte, dupa ce ieri piata criptomonedelor a inregistrat o prabusire devastatoare pentru multi investitori. Potrivit platformei coinmarketcap.com, valoarea unui BitConnect (BCC) este de 41,77 dolari, ajungand la o capitalizare…

- Anul 2017 a fost cel mai bun din istoria Skoda. La nivel global, constructorul din Mlada Boleslav a vandut peste 1.2 milioane de mașini, cu 6.6% mai mult fața de 2016. Și in 2017, China a fost cea mai buna piața de desfacere pentru cehi.

- Hewlett-Packard și Apple și-au majorat puternic vanzarile de calculatoare in anul 2017, Dell a realizat o creștere modesta, iar Lenovo, Asus și Acer au inregistrat scaderi, arata un raport al companiei de cercetare IDC . Raportul contorizeaza atat laptopurile și desktop-urile, cat și stațiile de lucru.…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- In timp ce piața mașinilor noi a avut o creștere infima de 11% in 2017, romanii s-au inghesuit la cumparat de autovehicule second-hand din import. Piața in acest sector a crescut cu 74% anul trecut. Eliminarea timbrului de mediu a fost un factor important in aceasta ecuație. Au existat luni…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Malaezia a semnat un acord, miercuri, prin care va plati compania americana Ocean Infinity cu pana la 70 de milioane de dolari daca aceasta va gasi aeronava disparuta in zborul Malaysia Airlines MH370, in cadrul unei misiuni de cautare cu durata de 90 de zile pe care o va efectua in sudul Oceanului…

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 a afectat pana in prezent 1,06 milioane de persoane din provincie cauzand pierderi economice directe in valoare de 1,26 miliarde de yuani (190 de milioane de dolari americani) si pierderi in domeniul agriculturii estimate la 790 de milioane de yuani (122…

- Scandalul nationalizarii pensiilor Pilonul II, dar si balbaiala autoritatilor i-au facut pe multi romani sa fie mai chibzuiti. Pun bani deoparte, pe baza unui cotizatii lunare, pentru a-si asigura un venit in plus la batranete. Sumele pe care fondurile le investesc in actiuni si obligatiuni au un randament…

- Analiza a fost anuntata luni de firma olandeza de consultanta To70 si de siteul specializat in accidentele de avion Aviation Safety Network, informeaza AFP si Reuters. Comparativ, in 2016 companiile aeriene din intreaga lume au inregistrat un total de 16 accidente si 303 de victime. Potrivit…

- CRACIUN FERICIT. Milioane de chinezi, mai ales studenti sau membri ai minoritatilor crestine, sarbatoresc zilele acestea Craciunul, o festivitate tot mai populara in puterea asiatica, pe care unii puritani o resping considerand-o o influenta occidentala, relateaza EFE. CRACIUN FERICIT. Google celebreaza…

- Grupul auto francez a inceput cautarile pentru un nou CEO, succesor pentru directorul general Carlos Ghosn, al carui mandat se va termina in luna mai 2018. “Companiile de recrutare au fost mandatate iar candidatii urmeaza sa fie audiati”, spune presa din Hexgon. Obiectivul este desemnarea persoanei…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante. Cele doua proiecte, care au necesitat investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, vor permite livrarea de gaze in sistemul national de transport,…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Este usor sa uitam ca, pana de curand, in secolul al XIX-lea, China si Japonia erau tari izolate si provinciale, orientate catre interior si primitive din punct de vedere tehnologic. In prezent, China si Japonia sunt cea de-a doua si cea de-a treia economie a lumii. Incercarea esuata a Japoniei…

- Grupul auto Renault-Nissan va investi cinci milioane de euro in trustul media francez Sophia, care detine publicatia economica Challenges, precum si revistele Sciences & Avenir, Historia si La Recherche, informeaza cotidianul Le Figaro. Carlos Ghosn, presedintele grupului auto Renault-Nissan,…

- Grupul informatic american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam Entertainment Ltd, o companie britanica infiintata in 1999, permite oamenilor…

- 38,7 milioane de dolari pentru o fabrica noua la Oltenita Constructia noii fabrici se va realiza cu ajutorul unui credit de tip "club loan" aprobat de BERD si BCR Green firmei Oil & Lubes SRL pentru construirea unei fabrici de reciclare a uleiurilor minerale la Oltenița.…

- Grupul international Green Oil & Lubes SRL, infiintat de omul de afaceri indian Mazarali Kamumiya Saiyed, va construi o fabrica de reciclare a uleiurilor minerale uzate, la Oltenita, printr-o investitie totala care se ridica la 56 de milioane de dolari.

- 16 studenți ai Universitații Transilvania din Brașov au plecat, la sfarșitul lunii noiembrie, in China, unde, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, au susținut mai multe spectacole de muzica și dans folcloric. De asemenea, ei i-au cucerit pe chinezi cu flash-mob-uri realizate in centre comerciale,…

- In dosarul Tel Drum, presedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, de doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene…

- Marius Mihaita este secretarul Primariei Sectorului 3 de 20 de ani, timp in care a devenit cel mai bogat functionar public din Romania. Nu din salariu, evident, ci din nenumarate combinatii cu retrocedari, de care a beneficiat prin intermediul surorii sale, Niculina Tatarici, si al sotului ei, Nicu.A Din…

- "Impozitul pe profit a scazut cu 6,2%, TVA a scazut cu 129 milioane lei, accizele cu peste 800 milioane, iar impozitele si taxele pe proprietate cu 634 milioane de lei. Investitiile din bani publici au scazut cu 20.3%, iar investitiile din fonduri europene au scazut cu 23.1% fata de 2016... In 2016,…

- Franta ia in consierare posibilitatea de a gazdui o intalnire a International Lebanon Support Group, pentru a discuta criza politica a tarii, a declarat sambata o sursa din cadrul administratiei prezidentiale, citata de Reuters, scrie news.ro.Potrivit sursei, inca nu a fost luata o decizie…

- Potrivit datelor AutoDNA, care aduna trei sferturi din toate automobilele inmatriculate in Europa, tipul de mașina avand cel mai des probleme cand este adus in Romania este BMW, cu 75%, scrie profit.ro. Urmeaza Audi, cu probleme de istoric ce apar in 72% din cazuri. Si in cazul Opel și Skoda, ponderea…

- Producatorii europeni vor avea anul viitor un buget de 179 de milioane de euro pentru a promova produsele agricole in interiorul și in exteriorul UE, dar și pentru a continua sa gaseasca noi piețe, se arata intr-un comunicat publicat marți de Comisia Europeana. Bugetul adoptat miercuri de…

- Fotocredit: Audi Audi a vandut aproape 159.000 de mașini noi in luna octombrie 2017, valoare cu 5.3% mai mare fața de aceeași luna a anului trecut. Redresarea performanțelor de vanzari face ca minusul inregistrat in perioada ianuarie-octombrie 2017 sa scada la doar 1.3% fața de aceeași perioada a…

- Pentru a concura cu rivalii Daimler si Volvo, firma mama Volkswagen (VW) a construit o afacere globala de camioane, integrand diviziile MAN si Scania si punandu-le sa imparta dezvoltarea motoarelor, sistemelor de transmisie si alte componente. Divizia MAN Truck & Bus are unitati de…

- Primarul Gheorghe Falca a vorbit, joi, intr-o conferinta de presa, despre evolutia sumelor pe care Aradul le-a colectat din impozitul pe venit si a cotelor primite de municipiul Arad din impozitul pe venit, in ultimii zece ani. Cifrele indica o pierdere de 72 de milioane de lei (16 milioane de euro)…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo, din 2020, au redus costurile cu inca 312 milioane de euro pentru evenimentul polisportiv gazduit de capitala Japoniei, a anunțat, marți, un responsabil, citat de AFP. Organizatorii au ajuns la aceasta diminuare a costurilor schimbând…

- Superioritatea Toyota Gazoo Racing in ultima etapa asiatica a sezonului nu a fost de ajuns pentru a amana deznodamantul clasei LMP1 pana la finala din Bahrain, Porsche asigurandu-și deja ambele titluri. Dat fiind avansul considerabil la general, Porsche spera sa incheie socotelile inca din China, iar…

- Greu de crezut, dar dupa 30 de zile de framantari, Primaria Drobeta Turnu Severin, prin intermediul SPAET - Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica, a reușit sa raspunda in termenul legal, intrebarilor puse de PUTEREA, ca urmare a seriei de articole in care am prezentat pe larg scandalul termoficarii…

- Activele Intreprinderii Municipale „Servicii Comunal - Locative Orhei” au crescut cu circa 22 milioane de euro dupa ce reprezentanții Companiei japonezo-germane, Sumitomo Electric Bordnetze SE (SEBN), au deschis la Orhei o uzina de producere a cablajelor auto pentru marcile Volkswagen, Audi, Seat, Skoda,…