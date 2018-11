''Toxic'', desemnat cuvântul anului de dicţionarul Oxford Dictionarul Oxford a desemnat ''toxic'' cuvantul anului 2018, dupa ce acest adjectiv a devenit ''o eticheta pentru subiectele cele mai discutate ale anului'', de la dezbaterea despre Brexit, la ecologie sau masculinitate, relateaza vineri Xinhua.



Dictionarul a indicat o crestere cu 45% a cautarilor acestui cuvant pe site-ul sau si precizeaza ca adjectivul a reusit sa capteze cel mai bine "etosul, spiritul sau preocuparile" lui 2018 datorita ''scopului'' in care este folosit.

''Toxic'' a devansat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lingviștii de la dicționarul Oxford au desemnat termenul ”toxic” drept cuvantul anului 2018. Decizia a fost luata dupa ce acest adjectiv a a devenit “o eticheta pentru subiectele cele mai discutate ale anului”, de la dezbaterea despre Brexit, la ecologie sau masculinitate. Definit strict ca „otravitor”,…

- Cuvantul anului 2018 este "toxic", anunța Oxford Dictionaries, compania britanica aratand ca, in ultimele 11 luni, cautarile pentru respectivul termen au crescut cu 45%, noteaza The Independent, citat de Mediafax.

- Cuvantul anului 2018 este "toxic", anunta Oxford Dictionaries, compania britanica aratand ca, in ultimele 11 luni, cautarile pentru respectivul termen au crescut cu 45%, noteaza The Independent.

- Dictionarul infiintat de Universitatea Oxford a declarat adjectivul "toxic" (engl: "toxic"), "cuvantul anului".Conform datelor statistice, cele mai multe accesari (cu 45% mai mare in acest an) pe pagina on-line a dictionarului o are anume acest adjectiv.

- Statutul mai multor mii de ciprioti care traiesc in zonele de suveranitate ale bazei britanice din insula Cipru va ramane neschimbat dupa retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, potrivit proiectului de acord privind Brexit-ul, relateaza joi agentia Xinhua. Acordul dintre Londra si Bruxelles,…

- Primele zece cuvinte ale anului alese de Collins Dictionary au legaturi cu miscarea #MeToo, Brexit, Cupa Mondiala si mediul inconjurator. „Single-use" descrie obiecte „a caror raspandire necontenita este de vina pentru distrugerea mediului si afectarea lantului trofic", potrivit Collins, citat de AFP.…

- Ciprul si-a avertizat partenerii din Uniunea Europeana (UE) ca a atins limitele capacitatii sale de gestionare a fluxurilor migratorii spre insula din estul Mediteranei si a facut apel la solidaritate practica, a declarat joi purtatorul de cuvant al guvernului cipriot, Prodromos Prodromou, citat…