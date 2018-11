Toxic, cuvântul anului 2018. Dicționarul Oxford, explicații Dictionarul a indicat o crestere cu 45% a cautarilor acestui cuvant pe site-ul sau si precizeaza ca adjectivul a reusit sa capteze cel mai bine "etosul, spiritul sau preocuparile" lui 2018 datorita ''scopului'' in care este folosit. Cuvantul anului, mult mai puternic decat alte expresii ''Toxic'' a devansat alte expresii nominalizate precum ''big dick energy'' (incredere in sine) sau ''gammon'' (termen peiorativ, folosit in special in Marea Britanie, care se refera la persoane care se inrosesc la fata cand dezbat patimas subiecte politice), potrivit dictionarului. Dictionarul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dictionarul Oxford a desemnat ''toxic'' cuvântul anului 2018, dupa ce acest adjectiv a devenit ''o eticheta pentru subiectele cele mai discutate ale anului'', de la dezbaterea despre Brexit, la ecologie sau masculinitate, relateaza vineri Xinhua.

- Lingviștii de la dicționarul Oxford au desemnat termenul ”toxic” drept cuvantul anului 2018. Decizia a fost luata dupa ce acest adjectiv a a devenit “o eticheta pentru subiectele cele mai discutate ale anului”, de la dezbaterea despre Brexit, la ecologie sau masculinitate. Definit strict ca „otravitor”,…

- Dictionarul Oxford a desemnat ''toxic'' cuvantul anului 2018, dupa ce acest adjectiv a devenit ''o eticheta pentru subiectele cele mai discutate ale anului'', de la dezbaterea despre Brexit, la ecologie sau masculinitate, relateaza vineri Xinhua. Dictionarul…

- Dictionarul infiintat de Universitatea Oxford a declarat adjectivul "toxic" (engl: "toxic"), "cuvantul anului".Conform datelor statistice, cele mai multe accesari (cu 45% mai mare in acest an) pe pagina on-line a dictionarului o are anume acest adjectiv.

- Editorii prestigiosului dictionar al limbii engleze Collins au decis miercuri ca "single-use" ("de unica folosinta") este cuvantul anului 2018. Potrivit editorilor britanici, campaniile de reducere a poluarii cu plastic au determinat o crestere de patru ori a frecventei de folosire a acestui termen…

- La trei saptamani dupa ce s-a intalnit cu președintele american Donald Trump la Casa Alba, rapperul Kanye West a scris pe Twitter ca a fost folosit și ca se va distanța de politica, relateaza Reuters.

- Desemnat deja de FIFA cel mai bun jucator din 2017, Luka Modric (33 de ani) e considerat marele favorit la castigarea Balonului de Aur, dar croatul lui Real Madrid refuza sa se considere principal favorit. Intr-un discurs care vorbeste de la sine despre cum vede Luka fotbalul, "decarul"...

- "Pozitia noastra in Europa nu s-a schimbat din cauza unei nunti. Politica noastra externa fata de Rusia este clara ... Am contribuit la toate deciziile UE si le vom respecta”, a afirmat Kurz.Ministrul de Externe al Austriei, Karin Kneissl, l-a invitat la nunta sa pe liderul rus, Vladimir…