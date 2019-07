Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul pod londonez Tower Bridge implineste duminica 125 de ani de la inaugurare, cu expozitii si oferte speciale, relateaza Xinhua. Deschis oficial pe 30 iunie 1894, Tower Bridge a devenit un simbol al capitalei britanice. Podul peste Tamisa, care uneste nordul cu sudul Londrei, a fost vizitat de…

- Un barbat a murit, iar un altul este in stare grava, in urma unui incendiu in zona Ilford din estul Londrei, a anuntat Politia britanica, precizand ca doua persoane au fost deja reținute in acest...

- A aparut prima fotografie cu adolescentul injunghiat mortal in Londra. Cheyon Evans, in varsta de 18 ani, a fost injunghiat cu un cuțit in Wandsworth, sud-vestul Londrei. Martorii au declarat...

- Atac terorist de ultima ora la Londra! Mai multe persoane ucise in plina stada Doi adolescenți au fost uciși in aceasta dupa-amiaza, in Londra, la o distanța de doar cateva minute. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Ultra Last Minute CRETA!!! Plecare cu avionul din CLUJ in data de 19.06.2019 !…

- '@SadiqKhan, care, dupa cum spun toti, a facut o treaba ingrozitoare ca primar al Londrei, a facut comentarii 'rautacioase' fata de Presedintele Statelor Unite aflat in vizita, de departe cel mai important aliat al Marii Britanii', a scris Trump pe Twitter cu putin timp inainte de aterizarea avionului…

- Numarul persoanelor arestate in ultimele opt zile in timpul protestelor organizate la Londra in favoarea protectiei mediului a ajuns luni la 1.000, a anuntat politia britanica, care a precizat ca Podul Waterloo, unul dintre obiectivele blocate de demonstranti, a fost redeschis traficului rutier,…

- Romanul care a salvat vieti la Londra si a pus pe fuga teroristi, inarmat doar cu un cos din plastic, va fi premiat. Intr-o ceremonie care va avea loc in turnul Londrei, ieseanul va primi distinctia pentru curaj chiar din mainile reginei Elisabeta a II-a. Este pentru prima oara cand o astfel de medalie…