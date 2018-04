Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al treilea sezon al “Starilor” se incheie cu piesa “Casa bantuita”, o piesa ce are ca subiect principal relațiile și compromisurile pe care un cuplu trebuie sa le faca pentru succesul unei relații. Piesa vorbește despre lucrurile spuse și nespuse intr-o relație, dar și despre emoția cunoașterii…

- Ultimul album lansat de Ed Sheeran, “Divide” este un succes masiv, iar piesa “Perfect” a devenit o provocare pentru nenumarați artiști, aceștia dovedindu-și talentul printr-un cover. Pana acum am fost impresionați de fiecare cover, dar cum canta Shawn piesa asta ne face sa-i dam play la nunta noastra,…

- Saptamana asta am descoperit, la Virgin Tonic, cat de bine poate sa cante live Seredinschi. Nu e de ajuns ca are voce, arata mai bine, mai și studiaza Nanotehnologia la Politehnica din București. Cum l-o fi putut lasa o fata astfel incat sa ajunga sa cante ”Piesa mea de dor”, greu de imaginat. Sebastian…

- DJ Project vine cu o piesa noua alaturi de Mira – ”Inima nebuna”. “Ma bucur mult ca anul acesta sarbatorim 18 ani de activitate muzicala, hituri și colaborari cool”, marturisește Gino Manzotti. “«Inima nebuna» este o piesa despre o iubire neimplinita, o iubire pe care nu o vei uita vreodata. Sunt convinsa…

- A devenit cunoscuta datorita muzicii populare, a dat-o pe muzica de petrecere, iar acum are de gand sa lanseze si o piesa de muzica usoara. Insa pana atunci, artista s-a filmat intrepretand una dintre piesele celebrei Whitney Houston. Carmen de la Salciua, una dintre cele mai apreciate artiste din muzica…

- Formatia Vita de Vie a lansat vineri, 23 martie, in Bucuresti noul single si videoclip, „ialapet”, cel de al treilea extras de pe partea a doua a albumului ȘASE/ ȘASE, ȘASE(-), album care se va lansa in toamna anului 2018. La Oradea il va lansa miercuri, 28 martie, in Moszkva, de la ora 19. Pentru…

- A fost unul dintre cele mai contestate personaje la inceputul acestui an. In doar cateva zile a aflat ca are trei dosare penale. A demisionat, iar dupa doar o luna a aflat ca dosarele i-au fost clasate. Este vorba despre Valentin Riciu, cel care acum revine in functia de consilier al ministrului…

Am mai auzit zvonuri cum ca Calvin Harris și Dua Lipa și se pare ca acum Calvin a confirmat toate barfele de pe rețelele de socializare. Artistul a postat o bucațica de piesa pe contul sau de Twitter, dar se pare ca proiectul e inca secret. Dua Lipa nu a vorbit insa in public despre...

- Piese precum “Tell me who” și “Back to me” sunt fredonate nu doar de mulți romani, fani ai dj-ului Vanotek ce s-a remarcat pentru prima data in București, unde a compus piese pentru mai mulți artiști. Acum dj-ul se aude pana-n Rusia, unde a cucerit topurile și susține mai multe concerte. Piesa “Tell…

- David Guetta este unul dintre cei mai puternici artiști ai lumii. Piesele sale pur și simplu capteaza și ajung super rapid pe primul loc in topuri. Cu toate acestea, niciun cantec nu se compara cu “Titanium”, colaborare pentru care artistul a lucrat impreuna cu Sia, piesa fiind super apreciata și preluata…

- Baieții de la The Motans ne arata partea sensibila a iubirii cu piesa proaspat lansata, “Jackpot”. Cu un sunet fresh, “Jackpot” prezinta dragostea ca pe un sentiment ce taraște cu tine pe jos, te ridica și te doboara, dar in același timp te umple de emoții. O piesa cu caracter puternic, care vorbește…

Ai Shazam pe telefon? Verifica repede clasamentul pe Romania și ai sa vezi piesa asta in top. In doar cateva zile, piesa "Best Friend" semnata de Sofi Tukker feat. Nervo, The Knocks & Alisa Ueno a sarit pe primele locuri. Asta se datoreaza faptului ca piesa e coloana sonora a unei reclame TV. De precizat...

- Dj-ul Marshmello nu sta cuminte deloc. Fenomenul EDM produs de el și inca cațiva dj, printre care Tiesto, Steve Aoki și Martin Garrix a prins publicul intr-un party non-stop. Și nu putem spune ca nu ne place asta. Marshmello chiar le-a promis fanilor ca se va intoarce la inceputurile muzicii dance și…

- Muzician și Dj de succes, Flume este renumit pentru remixurile de exceptie, “You & me” alaturi de Disclosure și “Tennis court” alaturi de Lorde fiind doar doua exemple remarcabile. “Sunt doar norocos ca sunt in aceasta cursa.”, declara artistul. Flume este de parere ca toți artiștii cu care a lucrat…

- Cu ocazia zilei internaționale a femeii, What’s UP le-a pregatit drept cadou o piesa care reflecta sentimentele pe care fiecare din noi le avem pentru femeia ce ne-a dat viața. Artistul creeaza o poveste cu suflet transmisa printr-o piesa emoționanta și un videoclip in care mama artistului apare, in…

- In ultimele apariții live Steve Aoki a menționat de cateva ori cea mai noua colaborare a sa cu Hardwell. La apariția in Philadelphia pe 11 februarie, cele mai noi detalii legate de urmatoarea piesa au fost clarificate. Steve Aoki a pus piesa live, in fața publicului, exclamand “Asta e cea mai noua piesa…

Sigur ai mers macar la un party și te-ai distrat de minune pe piesele lansate de Zhu. Celebrul dj al muzicii electronice revine fresh pentru primavara cu o piesa ușoara și fina ca o dimineața de duminica. Piesa a fost lansata ieri și poarta semnatura in ritmuri fine de jazz ale lui Zhu, dar și...

Love is sweet … de la aceasta idee au plecat Cheat Codes si Kiiara in momentul in care au lucrat pentru "Put Me Back Together". Piesa e un slow dance, o poveste despre acele relatii care reusesc sa ne puna pe linia de plutire. Nu e neaparat despre un iubit/o iubita, e si despre un...

- Baieții foarte draguți de la floWmo ne-au adus “marțișorul” mult așteptat in aceasta dimineața. Ei ne-au adus piesa “Eyes don’t lie“, o piesa pe care o poți dedica iubitei tale, atunci cand ai uitat de cadoul de 1 martie floWmo este format din doi artiști, producatori și songwriteri care au compus piese…

- Piesele “Perfect”, “Castle on the hill” și “Shape of you” l-au ajutat pe Ed Sheeran sa devina artistul cu cele mai multe inregistrari vandute ale anului 2017. Albumul “Divide”, lansat in martie 2017 a devenit in doar cateva luni cel mai bine vandut album al anului. Ed Sheeran este al cincilea artist…

- Tove Lo prefera o reacție negativa cu privire la piesele sale, decat nicio reacție. “Atat timp cat ascultatorii simt ceva, eu sunt fericita”, a declarat artista. Dupa o perioada in care a scris piese pentru Ellie Goulding și Icona Pop, Tove Lo vorbește despre cel mai nou album, denumit “Lady wood”.…

Solistul trupei Muse și dj-ul Zedd au inceput o colaborare la finalul anului trecut și cei doi sunt in continuare in studio lucrand la cea mai noua piesa. "Este un proiect super emoționant pentru amndoi pentru ca Matthew nu a mai compus o piesa impreuna cu cineva și nu cred ca a mai facut asta...

Cea mai noua piesa marca Imagine dragons a fost lansata astazi și e mega chill și romantica. Ca tot e luna iubirii, se pare ca baieții de la Imagine dragons s-au gandit sa ne faca sa iubim un pic mai mult pe piesa lor. Iar vocea lui Reynolds, solistul trupei, e atat de aww incat...

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Dupa single-ul de debut “My Beat“, care a starnit reacții și a primit un feedback pozitiv din partea publicului, cei doi artiști floWmo revin cu o piesa fresh, Eyes Don’t Lie, o co-producție Roton Music și DeMoga Music. Ochii unei persoane iți transmit adevarul sau de fapt te pacalesc? Piesa și videoclipul…

- Avicii e co-autor pentru o piesa de orientare indie-pop, productie la care a colaborat cu unul dintre prietenii sai Daniel Adams-Ray aka Human Noua aparitie se intituleaza “Ghost” si a fost lansata cu Universal Records. E inca o veste buna pentru fanii Avicii; in 2016 producatorul isi anunta retragerea…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- INNA a lansat piesa “Me Gusta”, o piesa in limba spaniola, produsa de David Ciente, cel cu care a lucrat pentru hituri precum “Gimme Gimme” sau “Ruleta”. Videoclipul piesei a fost regizat de Barna Nemethi și a fost filmat in București și Barcelona. “Me Gusta” este prima piesa de pe albumul in limba…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- La puțin timp dupa ce Normani a aparut in videoclipul lui Khalid pentru “Young, dumb & broke”, cei doi pregatesc o piesa bomba pe care iși propun sa o lanseze chiar de ziua indragostiților. Confirmarea pentru noua piesa a venit chiar dupa lansarea videoclipului și inca de atunci fanii așteapta cu nerabdare…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Dupa ce a lansat piesa “On the loose”, Niall Horan ne surprinde inca de la inceputul saptamanii cu un clip animat al piesei. In piesa despre femeia misterioasa și indragostita, Niall iși pune in valoare vocea și imaginația pentru a crea ritmul perfect. Ultima piesa de pe albumul “Flicker” este un adevarat…

A dansat, a cantat și ne-a aratat care este playlistul ei de pe telefon cu piesele pe care le asculta in heavy rotation. Alina Eremia este cu noi in maratonul on air pe care il face Andrei Niculae azi la Virgin Radio Romania. Pe langa timpul petrecut la microfonul Virgin Radio Romania, Andrei a strans...

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- Tanara artista lanseaza single-ul “Mai iubeste-ma o data”, piesa ce marcheaza a patra colaborare cu producatorul si mentorul sau, Adrian Sina. “Mai iubeste-ma o data” este o piesa de dragoste in care se poate regasi fiecare dintre noi, indiferent de varsta. Are ceva magic ce o inconjoara!” – Aza Aristul…

- Katy Perry a anunțat ca și-ar dori sa rescrie primul ei hit, piesa “I kissed a girl” daca ar fi lansata acum, tocmai pentru a incerca sa diminueze stereotipurile pe care oamenii din zilele noastre le au. Intr-un interviu cantareața susține ca societatea s-a schimbat dupa lansarea piesei in 2008. “Chiar…

- Colaborarea inceputului de an a venit de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Imediat dupa lansare, cei doi au venit in studioul Virgin Tonic, unde au interpretat superb noua piesa. “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult…

- E una dintre acele aparitii considerata a fi “highlight-ul” inceputului de an 2018. Zedd si-a lansat clip-ul oficial pentru cel mai nou single, “The Middle“, piesa la care a lucrat cu Maren Morris si duo-ul Grey, in cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Grammy. “The Middle” e de orientare pop fiind…

- Underworld a lansat, la finalul anului 2009, prima colaborare din istoria duo-ului, care a avut o contributie coplesitoare la ceea ce inseamna muzica electronica de azi. Track-ul se numeste “Downpipe” si a fost produs de Mark Knight si Dean Ramirez. Boss-ul Toolroom nu este la prima colaborare cu Dean…

In august 2017 Halsey și G-Eazy imparțeau primul sarut pe scena, in timp ce cantau piesa Him & I. Inca de atunci toți fanii au inceput sa se intrebe cum s-a format acest cuplu absolut superb. In piesa Him & I cuplul da destule detalii despre momentele cheie din relația lor, printre care și momentul...

Piesele astea iși fac majoratul anul acesta, iar daca știi macar jumatate din ele, inseamna ca ai imbatranit puțin. Cine ar fi crezut ca au trecut 18 ani? Darude – Sandstorm Daft Punk – One More Time Britney Spears – Oops!… I Did It Again Toploader – Dancing in the Moonlight Bon Jovi – It's...

- In trecut Julia Michaels a compus piese pentru Selena Gomez și Britney Spears, așadar știm ca artista iși poate contura muzica spre a ne face sa simțim fiecare vers intr-un mod unic. Piesa “Heaven”, pe care Julia Michaels o pregatește pentru “Fifty shades freed” este exemplul perfect al stilului impecabil…

- Hit-ul “rockstar” de la Post Malone a stat saptamani bune in topul Shazam al celor mai cautate piese in Romania. Lucurile s-au schimbat in ultima saptamana, iar romanii sunt innebuniți dupa o noua piesa. “So Far Away” de la Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya domina topul cu peste…

- Asher lanseaza un nou videoclip cu un mesaj pentru inimi: „Forever” este noua sa piesa care spune ca a crede in dragoste este tot ceea ce conteaza. Indiferent ca este impartașita, așteptata, mult visata sau pierduta, indiferent de etapele prin care trece, dragostea poate insemna eternitate („forever”).…

Fanii Carla's Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește "413" iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #5 in TRENDING pe YouTube-ul...

La mai bine de un an de la ultima lor piesa, un remake al celebrului hit "Where Is the Love?", Black Eyed Peas se intorc cu o piesa noua "Street Livin". Piesa e mult mai "slow" decat ritmul cu care Black Eyed Peas ne-a obișnuit, mergand mai degraba in zona jazz-melancolic. Insa cei de la...