Tove Lo, starul nominalizat la Grammy și distins cu numeroase discuri de platina, lanseaza single-ul „Glad He’s Gone”, o mostra de pop autentic, careia i se adauga notele picante și versurile inteligente, ce constituie semnatura artistei. „Cu toții am fost in ambele situații ale unei desparțiri, dar, odata cu dinamismul conversației cu prietenii tai, iți dai seama cat de bine te simți sa iți recuperezi partenerii de crima in momentul in care il lași pe idiot in spate”, declara Tove Lo. Artista originara din Stockholm anunța și lansarea celui de-al patrulea album de studio, „Sunshine Kitty”, inregistrat…