- Dora Eftimie a dat lovitura. S-a combinat cu un milionar casatorit, care deține mai multe afaceri profitabile. Iar investiția este respectabila. Barbatul o rasfața cu cadouri scumpe, piesa de rezistența fiind bolidul pe care Dora il conduce. Și care valoreaza o avere. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania,…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, la Targu Mures, ca in ultimul an comertul dintre Romania si Ungaria a ajuns la aproape 8 milioane de euro si ca, dupa Germania, Romania e a doua ca piata de export pentru Ungaria. "Guvernul…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.354 locuri de munca, in data de 20 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.529, Prahova…

- Nicolae Badea, fostul patron al lui Dinamo, club pe care-l diriguiește acum Ionuț Negoița, se respecta! Iese la piața cu bodyguardul, care ii mai da și sfaturi, dar are grija și de ”bagajele” omului de afaceri! In urma cu doua zile, Badea și-a facut timp pentru cumparaturi, iar CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Competitia-fenomen Exatlon a cucerit Romania. Milioane de romani stau cu sufletul la gura si urmaresc, pe Kanal D, aventurile celor doua echipe „Faimosii” si „Razboinicii”. S-au scurs deja doua luni si jumatate de la debutul reality show-ului care a doborat recordurile de audienta, iar tensiunile sunt…

- Inaintea pedofilului de la rutiera, Eugen Stan, un alt personaj de aceeași factura a semanat panica in București. Vorbim despre Ninel Șerbanescu, spionul pedofil, care a fost condamnat la ani grei de pușcarie. Șerbanescu se crede nedreptațit și a incercat sa scape de inchisoare. CANCAN.ro, site-ul numarul…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie documente senzaționale legate de fostul patron al OTV-ului, Dan Diaconescu. Reporterii DAS (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.ro) au intrat in posesia unor acte dintr-un dosar in care realizatorul TV este acuzat ca ar fi trecut nu mai puțin…

- Suntem de neoprit in aceasta perioada, iar asta ne place extrem de mult, cu atat mai mult cu cat sugestiile noastre vin in ajutorul tipsterilor din Romania. Ieri am facut profit atat cu pariurile zilei – 7 din 8 propuneri corecte din fotbal – cat și cu biletul zilei. Ne-am dublat fara nicio emoție investiția,…

- Documente senzaționale au aparut in mega-dosarul DNA in care fiul fostului președinte al Moldovei și ginerele lui Traian Basescu, Radu Pricop, au fost acuzați de șantaj! Iubitul Vicai a lui Pițurca a „negociat” milioane de euro invocand inclusiv numele președintelui Rusiei, Vladimir Putin. CANCAN.ro,…

- Mama tanarului care a șocat Romania dupa ce a aruncat o batrana de la etajul 10 și a batut un batran a facut marturii uluitoare. Baiatul ei sufera de o boala grava, a fost internat de mai multe ori și are certificat medical. „Baiatul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoida, este bolnav psihic…

- Gigi Becali (59 de ani) viseaza sa-și vanda ”perlele” din actualul lot al FCSB pe zeci de milioane de euro, dar acest lucru este aproape imposibil de realizat, cel puțin in anii care urmeaza. Visul de preamarire al finanțatorului a fost spulberat de Pietro Chiodi, agentul de jucatori al…

- Comunitatea amazon-seller.ro promoveaza un nou model de business: vanzarile de produse fizice pe Amazon. In ultimul an aceasta a avut vanzari de peste 2 milioane de USD. Fondat in august 2016 de catre Sergiu Nichitean, site-ul este centrat in jurul newsletter-ului care a strans deja peste 5000 de abonați,…

- E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tanase in timpul unui gratar, la Ovidiu, in perioada cand lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor…

- Billel Omrani a fost eroul CFR-ului in ultima partida, insa, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ar avea o viața extrasportiva agitata. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care Dan Petrescu ar dori sa scape de el. Recent, aflat in compania prietenilor, atacantul a facut o marturisire…

- Deși puțina lume știe, Israela Vodovoz și Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, au fost implicata, in urma cu ceva timp, intr-un scandal de proporții. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința ei in urma cu cateva zile, mai exact in data de 9 martie . Cunoscuta pentru faptul ca a…

- Autoritatile din judetul Suceava au semnat, joi, un contract de finantare in valoare de 2,5 milioane de euro pentru modernizarea, reabilitarea si dotarea Muzeului ”Arta Lemnului” din Campulung Moldovenesc, muzeu unic in Romania ca tematica...

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- De Ziua Femeii, Viorel Catarama s-a strecurat in clubul LOFT și și-a ”spionat” soția la party-ul cu stripperi, deși barbații nu au avut, teoretic, acces in local. Celebrul milionar a fost, insa, descurcareț și, alaturi de un prieten, a reușit sa intre in luxosul club de noapte. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, ce mega-aroganța a facut Gabriel Enache, la o luna dupa ce Gigi Becali l-a dat afara de la FCSB. Mijlocașul a scos din portofel nu mai puțin de 100.000 de euro și a surprins-o placut pe Lena, actuala sa soție. Lui Gabriel Enache…

- Gigi Becali și-a construit echipa in mare parte pe tineri talentați din Romania. I-a adus pe Dennis Man (19 ani), Florinel Coman (19 ani), Dragoș Nedelcu (21 de ani), dar și pe Daniel Benzar (20 de ani) pe care l-a dat insa imprumut la FC Voluntari. Antrenorul ilfovenilor, Claudiu Niculescu, il lauda…

- Desi in tara sunt, inca, multe drumuri inchise, desi avem cod portocaliu de ger si, in unele locuri, de viscol, desi sunt multe situatii de urgenta in tara, “mega-paranghelia” tanarului liberal giurgiuvean Adrian Chiran “tine prima pagina” in presa nationala. Dupa ce ziarul Can-Can a publicat imagini…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, amanunte despre Gabriel Enache, fotbalistul “desființat” de Gigi Becali. Este incredibil in ce lux a ajuns mijlocașul dupa ce patronul milionar l-a dat afara. (VEZI AICI: GABRIEL ENACHE SI LENA SI-AU BOTEZAT FIUL. CANCAN.RO A TRANSMIS…

- Aflat in mall, alaturi de fiul sau, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a trecut prin clipe de groaza. Nicolae Cristescu, un milionar celebru, l-a ”sechestrat” pe șeful banilor, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a filmat momentul incredibil care s-a petrecut in miezul zilei, intr-un…

- Exodul romanilor a fost confirmat: din 2007 pana in 2017 au plecat din tara 3,4 milioane de romani, aproximativ 17% din populatie. Statistica plaseaza astfel Romania pe locul doi mondial la emigratie, dupa Siria, scrie Ziarul Financiar. Citeste si: Patriarhia, replica DURA la criticile privind…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, cum s-a rupt ”frația” dintre Mihai Stoica și Dan Petrescu și cum au ajuns cei doi foști colaboratori sa fie dușmani de moarte. Conform unor surse bine informate, relația dintre cei doi s-a deteriorat in perioada in care activau la…

- EXATLON: Doua vedete din echipa Faimoșilor au fost la cuțite la emisiuni la care au participat in trecut, chiar daca acum fac pereche și incearca impreuna sa puna umarul pentru ca echipa lor sa caștige toate probele. Acum trei ani, Giani Kirița și Vladimir Draghia au provocat un scandal monstru,…

- Anii de capitalism au lasat Romania mai saraca cu 2 milioane de locuri de munca si peste 6.000 companii disparute, a declarat Cristina Chiriac, ambasadoarea antreprenoriatului feminin in Romania si presedinte al Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPFA) intr-un comunicat de presa remis…

- Bilete de avion de la 3 euro pana la 7.400. Așa s-au imparți prețurile, anul trecut, pentru Vola.ro. Agenția de turism online a ajuns la un volum tranzacțional de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24%) și o cifra de afaceri de peste 6,5 milioane de euro in 2017, cu 13% mai mult fața de anul anterior,…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a primit marti, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, iar in cadrul intalnirii Corina Cretu a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri…

- Gigi Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a dezvaluit, intr-o carte scrisa de el, cati bani i-a lasat mostenire tatal sau. Finantatorul celei mai iubite echipe din Romania a mai spus ca a ramas uluit cand a aflat suma! A

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre meciul cu CFR Cluj și a spus ca Florinel Coman trebuie sa decida meciul și sa caștige fara probleme duelul cu Cristi Manea. "Eu știu ca avem mai mare valoare și ca jucam acasa. Trebuie sa caștigam. Coman a costat 3 milioane. Daca un jucator costa 3 milioane…

- Piața de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescripție medicala, suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o creștere de 18,8% in 2017, comparativ cu anul anterior și de 14,8% in ultimul trimestru al anului, fața de cel precedent.…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat aproape 9.000 de amenzi in valoare de peste 2,9 milioane de lei, au constatat peste 700 de infractiuni, iar pentru neregulile din trafic au retinut 600 de permise de conducere.Citeste…

- Un fond de investitii de capital de risc, care vizeaza startup-uri inovatoare din Romania, cu un buget initial de 26 milioane de euro, a fost lansat recent. Am stat de vorba cu administratoul acestui fond pentru a vedea ce conditii trebuie sa indeplineasca firmele care vor finantare, cum o pot obtine…

- Petre Geamanu si Titel Cracanatu au facut un sprit de pomina la Rastoaca, in cinstea unui proaspat eliberat din penitenciar, chef unde s-a legat o noua fratie a clanurilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini de la petrecerea de cinci stele la care au luat parte…

- Gigi Becali anunța in 2016 cand l-a vandut pe Nicolae Stanciu la Anderlecht ca a obținut 10 milioane de euro in schimbul lui cu tot cu bonusuri, fiind cel mai scump jucator plecat din Romania. Victor Pițurca il contrazice insa pe patronul FCSB și spune ca nu crede in suma prezentata de Becali. "Eu nu…

- Stirea ca fostul international roman Gabi Popescu, sotul Crinei Abrudan, a fost audiat la DIICOT a facut inconjurul site-urilor si televiziunilor din Romania in urma cu doua zile. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va ofera, in exclusivitate, detalii incendiare despre acest caz. Ceea ce s-a publicat…

- Gigi Becali versus CSA Steaua. Judecatorii se pronunța in cazul de 37 de milioane de euro! Gigi Becali are emoții. Judecatorii de la Tribunalul București vor lua o decizie in dosarul in care CSA Steaua, prin juristul Florin Talpan, solicita lui Gigi Becali suma de 36,8 de milioane de euro pentru folosirea,…

- In ciuda faptului ca este datoare la capitolul trofee interne in ultimele sezoane, FCSB dispune de cel mai puternic și valoros lot din Romania, find an de an principala favorita la titlu in Liga 1. Gigi Becali este ”responsabil” de aceasta situație prin transferurile de la Steaua/FCSB facute in ultimii…

- Conditii extreme de viața pentru Faimoși, dupa prima zi de Exatlon . Giani Kirița și Vladimir Draghia au „vanat” nuci de cocos, dupa ce au dormit noaptea intr-o cabana cu trei pereți. Conform regulilor concursului, cele doua echipe iși pot pierde privilegiul de a dormi intr-o locuinta decenta, daca…

- Banel Nicolita a aflat din CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca tatal lui se confrunta cu grave probleme financiare si a decis sa ia atitudine. Mijlocasul va suporta din propriul buzunar datoria pe care barbatul nu a achitat-o si din cauza careia a ajuns sa fie executat silit. (VEZI SI: Banel Nicolita,…

- Anul 2018 incepe cu vesti proaste, dar previzibile pentru doi dintre cei mai importanti componenti ai echipei nationale de fotbal a Romaniei. Intrati intr-un con de umbra in ultima perioada la Anderlecht, Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu isi pregatesc plecarea din Belgia la doar un sezon si…

- Noi tensiuni in familia lui Banel Nicolita! In ultimii ani, tatal si si fostul stelist au fost precum soarecele si pisica. Dupa numeroase certuri, cei doi pareau ca s-au impacat anul acesta, insa finalul lui 2017 a reaprins discutiile dintre ei. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat ce i-a…

- Nicolae Moga, senator PSD, este unul din promotorii modificarii legii care interzice fumatul in spațiile publice inchise. Milioane de fumatori sunt neglijați in Romania, din punctul acestuia de vedere.

- Gigi Becali sustine ca doar el poate sa-i conduca pe tinerii din Piata Victoriei. "Ii vad pe tinerii aceia care protesteaza aproape in fiecare zi in Piața Victoriei. Degeaba protestezi, insa, daca nu ai un lider. A, una a fost acea manifestație cu 100.000 de oameni, alta e ce fac ei acum.…