- Editiile din 2018 ale marilor festivaluri de film au stat sub semnul unei mobilizari generale pentru o mai buna promovare a femeilor si a cauzelor lor. Indiferent daca a fost vorba de acordarea celui mai ravnit premiu la Berlin filmului unei tinere regizoare din Romania aflata la debut (Berlinala),…

- Un documentar despre Aretha Franklin va fi lansat saptamana viitoare la DOC NYC Festival din New York. Filmul „Amazing Grace” a fost regizat de Sydney Pollack in anul 1972, dar a petrecut 46 de ani intr-o forma needitata. Filmarea concertului de gospel, susținut de „regina muzicii soul”, in urma cu…

- Ieri am vazut cu ochii mei “Touch me not / Nu ma atinge-ma". Trupul meu bleg, mare era in fața marelui ecran de la Cinema Pro, București. Am martori. Am și dat mana cu unii dintre ei. Așa ca azi am atuul ca nu comentez gogorițele din capul meu, precum ați facut-o voi. Da, voi, atația dupa ce filmul…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit joi, 25 octombrie, la Palatul Cotroceni, o delegație a Camerei de Comerț Americane in Uniunea Europeana (AmCham EU). AmCham EU este o organizație care reprezinta interesele a peste 150 de companii americane in Europa.In discuțiile cu reprezentanții…

- Directorul general al Apple, Tim Cook, va aprecia noile reglementari europene si va exprima sprijinul companiei pentru legi ferme in Europa si Statele Unite destinate protectiei datelor utilizatorilor, potrivit remarcilor pregatite pentru un eveniment care va avea loc incepand de miercuri la Bruxelles,…

- Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de dreapta in Statele Unite si in Europa de Est, potrivit editiei de luni a publicatiei The New York…