Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a declarat nelegitime prevederile modificarilor egislative privind amplasarea radarelor pe vehiculele poliției pe drumurile publice, in urma reexaminarii. Astfel, judecatorii au admis parțial sesizarea de neconsituționalitate a președintelui Klaus Iohannis. Miercuri, plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere, in cadrul controlului anterior promulgarii, obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea […]