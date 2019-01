Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au contribuit la Pilonul II de pensii trebuie sa știe ca legea a fost modificata, astfel ca in anumite condiții, contribuțiile adunate pot fi transferate catre sistemul public de pensii.

- Lidia Buble și Razvan Simion sunt impreuna de cațiva ani, insa prezentatorul de televiziune nu i-a cunoscut nici acum pe parinții cantareței. Artista a explicat care este motivul. Cantareața Lidia Buble și prezentatorul matinalului de la Antena 1, Razvan Simion, traiesc o poveste de dragoste din anul…

- Uniunea Naționala a Barourilor din Romania anunta organizarea examenului de primire in profesia de avocat (pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar) si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, sesiunea MARTIE 2019.…

- Vești extrem de proaste pentru mii de romani care traiesc in Italia. Conform noilor modificari ale Codului Rutier italian, romanii ar putea ramane fara mașinile inmatriculate in Romania.

- Masinile cu volan pe dreapta vor putea fi conduse in Romania doar in anumite conditii. Soferii trebuie sa urmeze cel putin 20 de ore de pregatire pe un asemenea vehicul ori sa fi obtinut permisul intr-o tara in care se circula in acest sistem. Masurile sunt prevazute intr-o lege adoptata de Parlament.…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a lansat, miercuri, intr-un atac dur catre coalitia de guvernare, in Parlament, cu ocazia sedintei solemne dedicata Centenarului: „Ascultați vocea romanilor, recuplați-va la interesele naționale! Nu faceți rau societații romanești mergand mai departe cu legile justiției…

- Ideea este de a identifica potentialele fraude analizand datele publice ale cetatenilor, scrie mediafax.ro. Citeste si Peste 70 de lideri politici din intreaga lume participa astazi, la Paris, la celebrarea Centenarului sfarsitului Primul Razboi Mondial „Fiscul va fi capabil sa vada…

- Ca la ei, la nimeni! Nunțile libaneze uimesc pe zi ce trece, aaș ca doi tineri ce și-au unit destinele au transformat nunta lor intr-un adevarat spectacol, iar invitații au fost uimiți de luxul in care s-au afișat cei doi.