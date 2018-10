Totul, galben-albastru! Petrolul a revenit la Tavi Grigore, si primul meci cu acesta pe banca tehnica s-a incheiat cu un succes la vecinii de la Daco-Getica, scor 2-1 pentru ploiesteni. Intr-un joc in care ambele echipe au fost imbracate in galben si albastru, aceleasi culori dominand si tribunele din Colentina, gruparea Petrolul a gasit calea spre trei puncte care o readuc aproape de podium, „pedepsitul” Arnautu reusind ce nu izbutise pana acum – sa dea goluri pe terenul unde a jucat o perioada, sa aduca trei puncte prin reusitele sale, prima venita in startul meciului, a doua in min. 75. Adica, inainte de a se intra… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

