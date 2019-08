Totul despre… viața cu astm. Ce recomandă specialiștii Uneori respira cam greu, dar punea mereu asta pe seama oboselii sau a celor cateva kilograme in plus. Pana in ziua in care a simțit ca s-a terminat aerul de pe pamant… și a crezut ca gata, o sa moara sufocata! De fapt, Ruxandra avea astm, dar nu știa nimic despre asta… La fel ca Ruxandra, care este un personaj cat se poate de real, mai sunt alți un milion de romani, mulți dintre ei neștiind macar ca sunt afectați de o boala cronica, una care ii va insoți toata viața. Ceea ce face din aceasta afecțiune o problema de sanatate publica. Una dintre probleme este ca astmul bronșic se diagnosticheaza… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca, pana cand anchetatorii nu au elemente clare ca cele doua fete disparute in Olt ar fi decedate, nu se poate neglija varianta ca ele ar fi in viata. ‘Pana nu avem niste concluzii clare cu privire la faptul ca una sau alta dintre cele doua…

- Femeia care a pus pe jar Politia, miercuri la pranz, cu mesajul ca Alexandra Macesanu ar fi in viata este Florina Alexandra Ciobanu si traieste, potrivit informatiilor de pe pagina sa de Facebook, in Limassol, Cipru.

- Organizația non-guvernamentala WWF Romania a lansat un mic ghid pentru pasionații de drumeții, in care aceștia sunt sfatuiți cum sa procedeze in cazul in care se intalnesc cu urși pe traseu. In zonele populate de urși, reprezentanții WWF Romania va recomanda sa porniți la drumeție in grup și sa faceți…

- Tragedia petrecuta pe A1 in apropiere de Lugoj, la sfarsitul saptamanii trecute, inca le da fiori politistilor. Oamenii legii cred ca nenorocirea in care trei oameni si-au pierdut viata, putea fi evitata. In ultimele saptamani pe retele de socializare au aparut o serie de filmulete cu soferi care circula…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut o prima reactie in cazul politistului ucis in Timis."Vreau sa transmit condoleante familiei si camarazilor politistului ucis. Era un politist bun, cu 20 de ani de experienta. Este un eveniment teribil pentru noi, cu care, din fericire, nu ne confruntam…

- Niki Lauda, 70 de ani, triplu campion mondial, cu Ferrari și McLaren, a incetat din viața, lasand in urma o cariera ieșita din comun și amintirea unei personalitați remarcabile. „Sa renunți e ceva ce un Lauda nu face niciodata". Una dntre frazele pe care austriacul le-a facut celebre și le-a confirmat…