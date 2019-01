Totul despre vaccinul antigripal: Cand e ideal sa-l faci, cum functioneaza si de ce acum nu-l mai gasesti in farmacii

Stiri pe aceeasi tema

- Recomandarile specialistilor dupa declararea epidemiei de gripa: “Apa si sapunul sunt sfinte! Trebuie sa ne spalam si in nas!” Ministerul Sanatatii a declarat epidemie de gripa, dupa ce s-au inregistrat 3 saptamani epidemice consecutiv și 54 de decese din cauza bolii. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea…

- Ministerul Sanatații recunoaște ca n-a achiziționat in 2018 destule doze de vaccin antigripal pentru romanii din grupele de risc, in care intra bolnavi cronic, copii sub cinci ani, persoane cu varsta peste 65 de ani, femei insarcinate, copii și batrani instituționalizați. Intr-un raspuns pentru Libertatea,…

- Cercetarile invocate in articole sunt realizate pe baza unor studii limitate, realizate in urma cu 30 de ani, intr-o singura zona a lumii. Mai mult, studiile invocate care stau la baza articolului publicat pe un site international si preluat de presa din Romania nu arata ca vaccinurile ar avea efecte…

- Ministerul Sanatatii subliniaza ca vaccinurile salveaza milioane de vieti in fiecare an si ca asigurarea protectiei impotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare este o prioritate pentru Guvernul Romaniei si Organizatia Mondiala a Sanatatii."Reafirm cu tarie faptul ca, in calitate de ministru…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca aproximativ 10.000 de fiole de vaccin antigripal vor fi redistribuite in tara la sfarsitul acestei saptamani. ‘Saptamana trecuta, de la Directiile de Sanatate Publica ne-au venit solicitari pentru a suplimenta aceste doze (de vaccin antigripal…

- Avand in vedere ca pana vineri, 18 ianuarie, in judetul Arges au fost confirmate 26 de cazuri de gripa, iar specialiștii au anunțat debutul sezonului gripal, Direcția de Sanatate Publica Argeș recomanda populației județului aplicarea cu rigurozitate a recomandarilor specialiștilor pentru evitarea imbolnavirilor…

- Peste 90 din vaccinurile antigripale primite gratuit de la Ministerul Sanatatii au fost deja utilizate in judetul Tulcea, potrivit datelor facute publice de Directia de Sanatate Publica DSP , scrie Agerpres.Din cele 14.170 de doze de vaccin antigripal primite de autoritatea tulceana si distribuite medicilor…

- ​Vaccinul hexavalent, care se administreaza bebelușilor la varsta de 4 luni, nu se gasește, in acest moment, in cabinetele medicilor de familie din București, a declarat vineri, in cadrul unui workshop pe tema vaccinarii, medicul pediatru Emiliana Costiug, secretarul general al Asociației Romane de…