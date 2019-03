Totul despre secretele amorului: 13 sfaturi pentru a va creste libidoul

Daca stiti totul despre sex, ar trebui sa nu gasiti asa de usor scuze – suntem prea obositi, hai sa o lasam pe weekend etc. Doar sexul este esential pentru un mariaj sanatos, cat si pentru un trup sanatos.



O viata sexuala sanatoasa reduce stresul, riscul bolilor de inima, si poate imbunatati imunitatea. Deci aceste sfaturi va pot ajuta sa va creste libidoul si sa va bucurati ca intr-adevar stiti totul despre sex.





Totul despre sex – sfatul #1. Fa miscare



Din ce in ce mai multe studii demonstreaza ca sportul are un impact asupra vietii sexuale. Facand miscare…