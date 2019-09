Stiri pe aceeasi tema

- Organizațiile neguvernamentale care deruleaza proiecte de terapie pentru copiii cu nevoi speciale mai au o luna la dispoziție pentru a depune cerereri de finanțare prin programul derulat de Fundația Pentru Comunitate și MOL Romania. Fondul total al sponsorizarilor pentru acest an este de 400.000 de…

- Bacauanii au demonstrat inca o data ca au gusturi fine, la Festivalul Mediteranean care a avut loc in Parcul Cancicov, weekendul trecut. Nici nu s-a deschis bine in prima zi și oamenii deja erau la rand. Probabil o surpriza placuta pentru organizatori și vanzatori care au avut multa treaba aceste zile.…

- In lume, examenul de bacalaureat este privit cu mare responsabilitate. Probabil ca bacalaureatul german este unul dintre cele mai riguroase. De regula, mai puțin de jumatate dintre cei inscriși la acest examen obțin diploma. Iar presa și comunitatea nu așteapta acest examen pentru a consemna o noua…

- La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, in primele 6 luni din anul 2019, au fost intocmite 199 de dosare penale sub aspectul conducerii unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, cu 23 de dosare penale mai multe decat in primele 6 luni din anul 2018, ceea ce corespunde…

- Sinuciderea… Creștinismul aplauda etica vieții. Omul ii aparține lui Dumnezeu, caruia ii datoreaza viața. De acest dar special numai Dumnezeu te poate deposeda. In Vechiul Testament nu gasim insa nimic despre o interdicție textuala a suicidului. Sinuciderea nu este doar o valvataie a unor ființari:…

- Cerul s-a intunecat miercuri, la orele pranzului, de ziceai ca in Bacau a venit noaptea! De fapt, anunțata de nori groși și de tunete, venea o furtuna. A plouat torențial, in multe zone a cazut curentul, iar vantul, extrem de puternic, a smuls acoperișuri, panouri, a spart ferestre, a doborat copaci.…

- Au trecut trei ani de cand Gheorghe Baciu a fost ales primarul orașului Slanic Moldova și doi ani de cand a fost lansata inițiativa de a-l demite. Cațiva oameni de afaceri care s-au declarat nemulțumiți de modul in care Gheorghe Baciu administreaza localitatea au cerut organizarea unui referendum privind…

- Ultimele pregatiri, ultimele telefoane și intalniri! Moineștiul se pregatește sa fie din nou, incepand de joi, 27 iunie, și pana sambata, 29 iunie, locul in care se va organiza o noua ediție, a XIV-a, a Zilelor Spitalului Municipal de Urgența din localitate, un eveniment de elita, la care și-au anunțat…