Stiri pe aceeasi tema

- De la ora 16:00, urmariti IN DIRECT interviul cu regizorul Cristina Iacob si actorul Bogdan Iancu, despre experienta de pe platourile de filmare, relatia dintre regizor si actor si mai ales, despre adolescenta, tema filmului.

- Comedia „Oh, Ramona!”, regizata de Cristina Jacob, va avea premiera in cinematografele din tara pe 14 februarie, scrie news.ro.Filmul, al patrulea lungmetraj semnat de Iacob, este adaptarea cartii „Suge-o, Ramona!” a lui Andrei Ciobanu. Despre film, Cristina Iacob spune ca este dedicat…

- Federatia engleza de fotbal (FA) a deschis o procedura disciplinara impotriva lui Unai Emery, antrenorul echipei Arsenal, dupa ce acesta a aruncat cu o sticla ce a lovit un fan al lui Brighton spre finalul meciului de campionat incheiat miercuri la egalitate (1-1), relateaza BBC. Emery poate raspunde…

- A fost lansat trailerul oficial pentru adaptarea cinematografica a romanului „Suge-o, Ramona!“, semnat de comediantul si realizatorul de radio Andrei Ciobanu, iar filmul va fi in limba engleza.

- Atacantul in varsta de 29 de ani este acuzat de FA ca a incalcat regulile privind pariurile sportive. Faptele descoperite de federația de la Londra in dreptul internaționalului englez dateaza din ianuarie 2018. Clubul sau, Liverpool, nu comenteaza, deocamdata. Dar, un purtator de cuvant, a nuanțat:…

- Mihai Traistariu, concurent in cel de-al XIII-lea sezon de la "Te cunosc de undeva!", a venit in platoul de la Prietenii de la 11 cu o surpriza inedita pentru Diana și Ramona. Cine are nevoie de flori cand poate primi un fir de praz?!

- Bella si Ken, din Orange County, Connecticut, erau casatoriti de cinci ani cand femeia l-a cunoscut pe Daniel la o petrecere. Daniel, magician, era si el casatorit la acea vreme. Poveste adevarata! Si-a vizitat sotia la spital cand implineau 80 de ani de casnicie. Ce a urmat te va emotiona…

- Suntem in octombrie, luna care ne incanta ochii și sufletele cu peisaje de vis. E spectacolul toamnei care ne picteaza tara cu o priveliste rupta dintr-o poveste.Va prezentam un fotoreport in care acest anotimp ne ofera tot ce are mai frumos!