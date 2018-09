Stiri pe aceeasi tema

- Principesa Margareta a luat o decizie uimitoare, cu o zi inainte de nunta nepotului sau, fostul Principe Nicolae, cu Alina Binder. Desi nepotul sau i-a oferit sansa sa-i fie nasa la nunta, lucru pe care Princiepesa Margareta l-a ignorat, iata ca aceasta face un alt gest surprinzator impotriva nepotului…

- Au mai ramas cateva ore pana la nunta nepotului Regelui Mihai, Nicolae, cu Alina Maria Binder. Mirii sunt deja la Sinaia, acolo unde va avea loc fastuosul eveniment, iar organizatorii pun la punct ultimele detalii pentru cei 200 de invitati.

- Nunta dintre principele Nicolae al Romaniei si Alina Binder va aduce la Sinaia reprezentati ai nobilimii din Europa, dar si sportivi si designeri romani, prieteni ai mirelui. Nasii cuplului vor fi Liviu si Simona Popescu si Constantin Filitii si Alexandra Butculescu Filitti.

- Considerat evenimentul monden al anului, casatoria dintre fostul principe Nicolae si Alina Binder se va oficia duminica, 30 septembrie, la Sinaia, cel mai probabil in lipsa reprezentantilor Casei Regale a Romaniei. La prima nunta de ”sange albastru” care va fi organizata in Romania dupa 87 de ani, au…

- Fostul principe Nicolae a declarat, marti, referitor la participarea Casei Regale la nunta sa, cu Alina Binder, ca nu a primit confirmarea prezentei, desi invitatiile au fost date personal, nu prin posta.

- Fostul principe Nicolae a declarat, marti, referitor la participarea Casei Regale la nunta sa, cu Alina Binder, ca nu a primit confirmarea prezentei, desi invitatiile au fost date personal, nu prin posta. Mireasa a precizat ca rochia sa este creata in Romania si va avea motive traditionale sasesti.

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, se casatoreste cu Alina Binder in 30 septembrie, petrecerea urmand sa aiba loc la Cazinoul din Sinaia. Cei doi vor pleca de la biserica in caleasca, asa cum s-a intamplat in urma cu zeci de ani, la nunta principesei Ileana, fiica Regelui Ferdinand.

