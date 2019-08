Totul despre Cerbul de Aur 2019 Totul despre Cerbul de Aur 2019 Festivalul International Cerbul de Aur a debutat in anul 1968 si a avut 18 editii, ultima dintre acestea fiind organizata in anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut. Evenimentul a devenit cel mai mare festival international de muzica organizat in Romania si, in mod traditional, la Brasov. Anul acesta, Cerbul de Aur va avea loc in perioada 22-25 august. Pentru concurentii din acest an, echipa TVR a pregatit un format cu doua zile de concurs, o Gala de premiere si evenimente adiacente. Festivalul se va incheia cu un spectacol folcloric care va reuni… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

