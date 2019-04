Totul despre Alegerile Europarlamentare pentru românii din Diaspora Pentru a vota la alegerile europene, cetațenii UE trebuie sa se inregistreze, cu cel puțin 60 de zile inainte de ziua alegerilor. Inregistrarea on-line nu este posibila. Nu se poate vota prin corespondența. Ca cetațean al UE, trebuie sa va inregistrați pe o lista electorala speciala pentru a putea vota in Romania. Trebuie sa adresați o […] The post Totul despre Alegerile Europarlamentare pentru romanii din Diaspora appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

