Este incredibil cum au scapat cu viata!

In imaginile surprinse de camera de supraveghere se vede clar cum o femeie, alaturi de doi copii, iesea din restaurant in momentul in care masina a intrat direct in terasa. Accidentul teribil a avut loc in America, in Napa, California. Din fericire nimeni nu a fost ranit.

"A fost groaznic! A fost ceva infiorator. Am vazut totul zburand. In jur era numai praf, farfurii sparte, mese, umbrele, toata terasa noastra era peste tot.", a spus Vivian Saldivar, o tanara care lucreaza in restaurantul respectiv.

Totul a fost distrus!

Mesele,…