Stiri pe aceeasi tema

- Azi, la Nyon, are loc tragerea la sorți pentru sferturile și semifinalele UEFA Champions League. Tragerea va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Eurosport și TV Digi Sport. Cele 8 echipe calificate, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Juventus, Ajax…

- FC Barcelona și Olympique Lyon se vor duela azi, de la ora 22:00, pentru un loc in sferturile de finala din UEFA Champions League. Meciul din tur, disputat in Franța, s-a terminat 0-0. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. In cele 7 intalniri…

- Astazi aflam numele altor doua echipe din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Juventus o intalnește pe Atletico Madrid, in timp ce Manchester City joaca pe teren propriu cu Schalke. Partidele incep de la ora 22:00 și vor fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și…

- Azi, de la ora 22:00, incep meciurile retur din optimile UEFA Champions League. Real Madrid - Ajax și Borussia Dortmund sunt meciurile din aceasta seara. Real Madrid - Ajax este liveTEXT pe GSP și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus Borussia Dortmund - Tottenham este liveTEXT…

- Chelsea și Manchester City se infrunta astazi, de la 18:30, in finala Cupei Ligii Angliei. Partida nu este transmisa la TV și poate fi urmarita in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro. live de la 18.30 » Chelsea - Man. City Echipele de start Chelsea: Kepa - Azpillicueta, D. ...

- Atletico Madrid - Juventus și Schalke - Manchester City sunt ultimele doua meciuri din manșa tur a „optimilor" Ligii Campionilor care se disputa in aceasta seara de la ora 22:00. Partidele vor fi in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Partida serii e cea dintre…

- Concordia Chiajna și FCSB se infrunta in ultimul meci al etapei cu numarul 24 din Liga 1. Partida e programata la ora 20:00, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. ...

- Tottenham și Manchester United se intalnesc astazi, de la ora 18:30, intr-un meci din etapa a 22-a din Premier League. Partida va fi in direct la TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Gazdele ocupa locul 3, cu 48 de puncte, la noua lungimi in spatele liderului Liverpool și la doua puncte sub Manchester…