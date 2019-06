Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a cucerit cea de-a șasea Liga a Campionilor din istorie, dupa succesul reușit in fața lui Tottenham, scor 2-0. Jucatorii lui Mauricio Pochettino s-au prabușit dupa meci și nu și-au putut stapani șiroaiele de lacrimi amare. Cel mai afectat a fost insa brazilianul Lucas Moura, cel care decisese…

- Tottenham și Liverpool se intalnesc azi, de la ora 22:00, in marea finala a Champions League, care se disputa la Madrid. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Pe 1 iunie, de la ora 22:00, arena "Wanda Metropolitano"din Madrid gazduiește finala UEFA Champions League. Duelul 100% englezesc dintre Tottenham și Liverpool promite o atmosfera incendiara in capitala Spaniei, dupa ce ambele rivale din Premier League au obținut dramatic calificarea in ultimul act.…

- Tehnicianul Maurizio Sarri a declarat, miercuri seara, ca va discuta cu conducerea clubului pentru un bilant de final de sezon si în câteva zile se va lua o decizie în privinta sa. El a mentionat ca este fericit si ca merita sa ramâna la gruparea londoneza, scrie News.ro.…

- Atacantul brazilian Roberto Firmino (FC Liverpool) este apt de joc pentru finala cu Tottenham din Liga Campionilor, dar coechipierul sau Naby Keita nu a primit unda verde de la medici, a anuntat, marti, antrenorul ''cormoranilor'', Juergen Klopp. Firmino a reluat de saptamana…

- Lucas Moura, mijlocașul brazilian de 26 de ani al lui Tottenham, a reușit un hattrick in repriza secunda a semifinalei nebuna de pe terenul lui Ajax, scor 3-2, și i-a calificat pe englezi in finala Ligii Campionilor, Tottenham - Liverpool din finala Liga Campionilor se va juca pe 1 iunie, la Madrid…

- Liverpool - Tottenham, finala Ligii Campionilor 2019, se va disputa pe 1 iunie, pe arena Wanda Metropolitano din Madrid. Dupa ce Liverpool a reușit s-o elimine incredibil pe FC Barcelona, Tottenham a reușit o alta minune. ”Spurs” s-a calificat incredibil in finala Ligii Campionilor 2019, dupa ce a invins-o…