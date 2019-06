Stiri pe aceeasi tema

- "Nu ma vad ca un loser! Daca m-as considera astfel, am avea cu totii o problema", a declarat vineri Jurgen Klopp, antrenorul echipei de fotbal Liverpool, care va disputa sambata a treia sa finala de Liga Campionilor, dupa ce le-a pierdut pe primele doua, scrie AFP. "(...) suntem aici ca…

- Tehnicianul Maurizio Sarri a declarat, miercuri seara, ca va discuta cu conducerea clubului pentru un bilant de final de sezon si în câteva zile se va lua o decizie în privinta sa. El a mentionat ca este fericit si ca merita sa ramâna la gruparea londoneza, scrie News.ro.…

- Jurgen Klopp (51 de ani) il acuza pe Pep Guardiola (48 de ani) de ipocrizie, dupa ce spaniolul a afirmat ca „Premier League e mai important decat Liga Campionilor". Tottenham - Liverpool, finala Ligii Campionilor, e sambata, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi…

- Daca Ernesto Valverde, antrenorul Barcelonei, a purtat costum, marți seara, in returul semifinalei de Liga Campionilor (4-0 pentru britanici, dupa 3-0 in tur), Jurgen Klopp, neamțul care pregatește echipa ”cormoranilor”, a fost, ca de obicei, imbracat intr-un trening larg. Fostul internațional Marius…

- Liverpool ramane in lupta pentru titlu in Premier League, dupa victoria contra lui Newcastle, scor 3-2, insa echipa lui Jurgen Klopp va avea o misiune extrem de dificila in returul semifinalelor Ligii Campionilor, contra lui FC Barcelona, dupa 0-3 in tur, potrivit Mediafax.Sambata seara, clubul…

- Inainte ca Messi sa dea drumul la „focuri de artificii“ cu Liverpool, scorul a fost deschis de Luis Suarez, acesta punctand, in premiera, in acest sezon de Liga Campionilor. Golul sau a fost insa unul special si din alt motiv.

- Liverpool s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Cardiff, în etapa a 35-a din Premier League. În urma acestui rezultat, echipa antrenata de Jurgen Klopp a revenit pe primul loc al clasamentului având doua puncte peste Manchester City (un meci mai puțin).Wijnaldum ('57) și…

- Tottenham a reușit performanța de a o eliminat pe Manchester City din Liga Campionilor și de a se califica in semifinalele competiției in urma infrangerii cu 4-3 (4-4 la general) de pe terenul „cetațenilor". La finalul partidei a inceput nebunia in vestiarul lui Tottenham. Jucatorii au stropit victoria…