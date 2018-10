Tottenham Hotspur va disputa pe Wembley meciurile rămase din acest an Clubul Tottenham Hotspur a anuntat ca noul sau stadion inca nu poate fi inaugurat, lucrarile la sistemele critice de siguranta continuand, astfel ca a decis ca toate meciurile care mai sunt de jucat pe teren propriu in acest an sa se dispute pe Wembley. “Nu trece nicio ora fara sa fiu intrebat cand vom putea gazdui primul meci in noua noastra casa. Mi-as fi dorit sa pot sa spun o data exacta. Insa, avand in vedere factori total in afara controlului nostru, cum ar fi intarzieri ale celor care se ocupa de constructie si eventuale probleme neprevazute, evident ca suntem retinuti in privinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

