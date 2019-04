Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Bud, 33 de ani, atacant la CFR Cluj, era anunțat titular pentru meciul cu Astra Giurgiu din aceasta seara, din returul semifinalelor Cupei Romaniei. Atacantul a avut parte de un ghinion teribil și s-a accidentat la un antrenament premergator returului de la Giurgiu, care e azi, de la 19:45, liveTEXT…

- CHAMPIONS LEAGUE. Semifinalele Ligii Campionilor din acest sezon sunt urmatoarele: Tottenham - Ajax Amsterdam si FC Barcelona - Liverpool. CHAMPIONS LEAGUE. Prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor va avea loc pe 30 aprilie si 1 mai, iar returul va fi programat pe 7 si 8 mai. CHAMPIONS…

- Arsenal și Napoli se întâlnesc, joi, de la ora 22:00, în capul de afiș al sferturilor Europa League. Cele doua echipe s-au mai confruntat în grupele Champions League (2013-2014), fiecare câștigând cu 2-0 pe teren propriu. Slavia Praga, echipa lui Alexandru Baluța…

- Manchester United și Barcelona joaca azi, de la ora 22:00, in meciul tur din sferturile de finala ale UEFA Champions League. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și i in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Inaintea meciului, Ernesto Valverde, antrenorul Barcelonei, a primit o veste buna.…

- Ajax Amsterdam o infrunta in aceasta seara pe Juventus Amsterdam, in meciul tur din sferturile de finala din Liga Campionilor. „Lancierii" sunt optimiști ca pot repeta isprava din meciul cu Real Madrid și ca se pot califica in semifinale. Ajax Amsterdam - Juventus se joaca azi, de la ora 22:00, liveTEXT…

- Astazi aflam numele altor doua echipe din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Juventus o intalnește pe Atletico Madrid, in timp ce Manchester City joaca pe teren propriu cu Schalke. Partidele incep de la ora 22:00 și vor fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și…

- PSG - Manchester United și FC Porto - AS Roma sunt meciurile de astazi din Liga Campionilor. Partidele sunt programate la ora 22:00, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Ajax Amsterdam și Tottenham sunt primele doua echipe calificate…

- Echipa catalana a pierdut de patru ori și a facut un egal in ultimele partide. E perioada in care nu a mai trecut de "sferturile" Champions League. Lyon - Barcelona e maine de la 22:00, in direct pe TV Telekom Sport 2, TV Digi Sport 2, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Griji la Barcelona inaintea calatoriei…