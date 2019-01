Stiri pe aceeasi tema

- COD RUTIER 2019. In cazul in care soferul nu face controlul medical recomandat, medicul trebuie sa informeze Politia Rutiera, urmand ca acest șifer sa ramana fara permis. Presedintele Iohannis a promulgat, pe 27 decembrie, Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului…

- DEZASTRU pentru ȘOFERI. Modificare BOMBA in Codul Rutier! Toți șoferii din Romania sunt afectați! Cei care nu știu asta vor ramane fara permis O noua prevedere a fost introdusa in Codul Rutier chiar dupa Craciun. Aceasta se refera la obligativitatea medicilor de a trimite la control o persoana care…

- Daca soferul nu face controlul medical recomandat, medicul va informa Politia Rutiera, iar soferul in cauza va ramane fara permis. Legea prin care a fost modificat Codul Rutier prevede si amenzi pentru medicii si clinicile care nu vor respecta obligatiile legale. Presedintele Iohannis a promulgat, pe…

- Codul Rutier a fost modificat dupa Craciun, fiind introdusa obligativitatea medicilor de a trimite la un control o persoana care are o afectiune ce nu permite detinerea unui permis auto. Daca soferul nu face controlul medical recomandat, medicul va informa ...

- Adrian Alexandrov, tatal micuței Eva Maria, a publicat o noua poza cu ea, in timp ce o ține in brațe, grijuliu. Fetița este foarte bine ingrijita, insa exista riscul sa fie plasata langa mama ei, dupa gratii, pentru a o crește, fapt ce-o sperie pe Elena Udrea, intrucat, spune ea, viața i se pune in…

- Șoferii care sunt prinși bauți la volan ar putea ramane timp de un an fara permis de conducere. Propunerea vine din partea Poliției Rutiere, care argumenteaza cu bilanțul mare al numarului de oameni care au murit in 2018, in urma accidentelor provocate de conducatorii auto care au consumat alcool,…

- Noul Cod Rutier anunța schimbari bomba pentru legile din trafic. Toți șoferii sunt sfatuiți sa urmeze noile modificari intocmai. Se anunța pedepse grele pentru șoferii care nu vor respecta ultimele schimbari ce se vor a fi implementate in noul Cod Rutier de catre parlamentari. Pedepse aspre, la fel…