- La data de 21.03.2018 politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Foltesti I.T.P.F. Iasi au procedat la oprirea in trafic, pe raza localitatii de frontiera Mastacani, judetul Galati, a unui autoturism in care se aflau inculpatii David Iulian, Blaga Alexandru, Lebada Iulian si…

- Cand Horia s-a angajat la firma la care lucra ea i s-a parut un tip retras și aproape mut. Extrem de trista ca iși pierduse cainele, tanara nu i-a acordat prea mare atenție, deși interacționasera de cateva ori.Intr-o zi, in timp ce se afla in metrou, l-a zarit. S-a apropiat de ea și au inceput sa…

- Trafic feroviar blocat intre Brașov și Harman, dupa ce o mașina a derapat și a ajuns pe șinele de tren. Mai multe trenuri programate sa plece marți au fost anulate din cauza vremii nefavorabile. Lista poate fi consultata AICI . CFR Calatori precizeaza ca masurile operative intreprinse in aceasta perioada…

- De la 1 iulie, pe strazile si bulevardele Sectorului 2 nu se va mai putea parca langa trotuare, cel putin o zi pe luna. Prin aceasta masura, primaria vrea sa faciliteze accesul la curatarea zonei rigolelor. Soferii au timp de acomodare pana la 1 ianuarie, anul viitor. Cine nu intelege ordinul, va fi...

- O femeie, in varsta de circa 35 de ani, a sunat disperata la 112 acuzand faptul ca ar fi fost amenințata cu moartea de catre soțul ei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și i-au asigurat protecție femeii pentru a putea sa iși stranga cateva lucruri personale din casa pentru a parasi…

- Soferii pot primi un autoturism de inlocuire cat timp au masina in service – este un drept mai putin cunoscut pe care il au toti posesorii de masini. Toate costurile de inchiriere sunt suportate de polita RCA a celui care a provocat dauna. Modificarile aduse politei RCA in 2017 includ beneficii pe care…

- Pompierii resiteni au fost solicitati in dimineata acestei zile, 17 martie, in jurul orei 9.00, sa intervina la stingerea unui incendiu produs la un autoturism. Evenimentul nefericit a avut loc in apropierea localitatii Lupac. In autoturism se afla doar soferul care nu a suferit rani…

- Autoturismul din care a fost aruncat cadavrul unui tanar pe o strada din Pitesti a fost identificat in trafic, duminica, cei patru ocupanti fiind condusi la audieri. Masina suspecta, care era data in urmarire, a fost observata de o patrula de jandarmi. "Autoturismul Opel Antara de culoare gri, cu numarul…

- Un șofer din comuna Fratauții Vechi, in varsta de 37 de ani, care nu a oprit la semnalele polițiștilor s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan baut și fara a avea permis. Vineri la amiaza, in timp ce acționa pe raza comunei Fratauții Noi, o patrula de poliție a efectuat semnalul […]

- Un agent de la Biroul de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului este acuzat ca, aflat in timpul serviciului, si-ar fi lovit iubita. Barbatul ar fi folosit masina de serviciu pentru a o bloca in trafic pe strada Timisoarei dupa care, in urma unui schimb de replici, ar fi lovit-o, scrie lugojinfo.ro.…

- Județul Satu Mare este sub cod galben de ceața, spun meteorologii. Avertizarea este valabila azi, 9 martie, pana la ora 10.30. Din cauza ceții, vizibilitatea este local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri. Șoferii sunt rugați sa fie cat mai prudenți in trafic, pentru a evita vreo tragedie.

- Politistii lugojeni au avut din nou de lucru cu infractorii, la sfarsitul saptamanii trecute. Un barbat de 24 de ani din Lugoj a incercat sa scape de politisti dupa ce acestia i-au facut semn sa opreasca pentru control, pe strada Bucegi. In loc sa traga pe dreapta, barbatul a apasat pedala de acceleratie…

- Pe o strada din capitala Ucrainei doi șoferi s-au luat la harța, ulterior unul dintre ei a scos doua grenade și le-a detonat. In urma deflagrației, un trecator a fost ranit, iar una dintre mașini a ars complet.

- In prezent, in cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, dreptul de a conduce o mașina este suspendat pentru 30 de zile, cu reținerea permisului de conducere. Șoferii care nu acumuleaza niciun punct de penalizare in decursul unui an calendaristic vor primi puncte de bonus, astfel incat acestora nu…

- Un accident rutier s-a produs, luni, in jurul orei 14.50, pe str. Tramsilvaniei din municipiul Aiud. Potrivit IPJ Alba, șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia și a ieșit in afara carosabilului. Se pare ca barbatului i s-ar fi facut rau la volan. El a primit primele ingrijiri medicale…

- Exista si ambuteiaje care nu au nici un motiv aparent. Soferii stau zeci de minute blocati pe sosea, inainteaza in pas de melc, iar intr-un final, cand ies din blocaj, realizeaza ca nu exista nici o cauza vizibila pentru problemele din...

- Dupa codul portocaliu de ger si ninsori consistente care a fost prelungit pana pe 4 martie , potrivit ANM, o noua avertizare, de aceasta data de cod galben de polei a fost emisa. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de polei pentru…

- Cei care viseaza la o masina noua pot cere si in acest an peste 9.000 de lei de la stat, daca duc la casare vechea masina, prin Programul Rabla, scrie promotor.ro . Din nefericire, regulile programului ar putea fi modificate, conform Proiectului de Ordin al Ministerului Mediului privind modificarea…

- Drumul Timisoara Buzias a fost blocat, miercuri dimineata, in jurul orei 9.10, in zona localitatii Bacova, din cauza unui accident de circulatie... The post Accident intre Timisoara si Buzias. Trafic blocat! Masina in decor, aproape de Jimbolia appeared first on Renasterea banateana .

- VEZI cum dezgheti rapid parbrizul de la masina. Toti soferii trebuie sa stie acest truc VIDEO Daca nu avem la indemana un astfel de spray pecial conceput pentru indepartarea cristalelor de gheata, specialistii ne recomanda sa folosim o solutie. Acum ca a venit vremea rece, unul dintre cele mai enervante…

- Pana marti, 27 februarie, ora 14.00, judetul Calarasi se afla sub avertizare de cod portocaliu de viscol, motiv pentru care autoritatile fac apel la cetateni sa nu plece la drum decat daca este absolut necesar si sa respecte cateva reguli pentru a evitarea nenorocirile.

- In prezent, in cazul acumularii a 15 puncte de penalizare, dreptul de a conduce o mașina este suspendat pentru 30 de zile, cu reținerea permisului de conducere. Potrivit unui proiect legislativ, șoferii care nu acumuleaza niciun punct de penalizare in decursul unui an calendaristic vor primi puncte…

- Mai multe drumuri județene și comunale din Cluj sunt acoperite marți dimineața de zapada, iar pe alocuri s-a format polei. Soferii sunt obligați sa circule cu viteza redusa, dar chiar și așa, se produc si evenimente nedorite. Marți dimineața in jurul orei 9, un șofer care circula dinspre Fizesu Gherlii…

- Un nou proiect legislativ vine cu prevederi surpriza pentru soferi! Soferii care nu acumuleaza niciun punct de penalizare in decursul unui an calendaristic vor primi puncte de bonus, astfel incat acestora nu le va mai fi suspendat dreptul de conducere daca au cumulat 15 puncte de penalizare anul…

- Peste 10% dintre șoferii din Romania nu și-au verificat mașinile la service de peste un an, 1.6% dintre ei și-o repara singuri, iar 2% aleg intotdeauna cele mai ieftine piese de schimb, potrivit un studiu de piața.

- Un caz incredibil a avut loc la Arad. Un sicriu in care se afla o persoana decedata a cazut din dricul in care se afla pe sosea. Soferul care a observat incidentul a oprit masina si a coborat pentru a recupera pasagerul de pe sosea. Incidentul a fost observat de persoanele care se aflau in statia peco…

- In conditiile avertizarilor meteorologice, Cod Portocaliu de ninsori abundente si viscol, emise de ANM, se asteapta ca, incepand de maine 25 februarie si pana la data de 28 februarie a. c., in Bucuresti, sa ninga abundent si sa se depuna strat consistent de zapada pe carosabil.

- Situatie de rasu-plansu la Lugoj unde o soferita reclama faptul ca a fost amendata pentru ca si-a parcat perfect regulamentar masina. Femeia, persoana cu handicap, a parcat autoturismul chiar in fata Primariei Lugoj pe locul destinat persoanelor cu dizabilitati. La intoarcerea la masina, lugojeanca…

- Un barbat de 43 de ani, din Rovinari, care avea permisul suspendat, a atras toate privirile in trafic, sambata, dupa ce a urcat la volanul unui autoturism cu placuțe de inmatriculare artizanale pe care scria „Suveran”. Ghinionul lui a fost ca l-a observat in trafic și un echipaj…

- O noua serie de intalniri ale soferilor si vatmanilor CTP cu psihoterapeuti a avut loc recent. Angajatii companiei de transport au avut ocazia sa isi expuna propriile puncte de vedere asupra factorilor de risc in traficul rutier din municipiul Iasi. La ultima sedinta de consiliere cu psihoterapeutii,…

- Doi soferi care consumasera alcool s-au ales cu dosare penale dupa ce au ajuns cu masina in sant sau au refuzat prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii concentratiei de alcool in sange.

- Potrivit unor estimari Antena 1, sunt zeci de mii de șoferi romani care iși cumpara cu buna știința un dispozitiv ce ii poate ucide in caz de accident. Este vorba de un dispozitiv care se fixeaza in locul centurii de siguranța și pacalește sistemul electronic al mașinii. Potrivit unui reportaj Antena…

- Violența extrema in trafic. Un tanar din Botoșani, șofer incepator, a fost reținut dupa ce a agresat un alt conducator auto și i-a lovit mașina cu o bata de baseball. Totul a fost surprins de ceilalți participanți la trafic, care au și intervenit.

- Polițiștii clujeni au efectuat, miercuri, o serie de controale în trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 07.02.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au actionat pentru creșterea gradului de disciplina rutiera atât…

- Un tanar de 17 ani din comuna clujeana Gilau a fost retinut dupa ce politistii l-au prins conducand o masina cu numere false, fara sa aiba permis auto, dar si dupa ce nu a raspuns somatiilor politistului. Alte doua persoane, aflate in masina cu adolescentul, au fost duse la sectia de politie.

- Tone de portocale furate cu mașina, in Sevilia. O mașina care circula cu o viteza foarte mica le-a atras atenția polițiștilor, care au fost uimiți sa descopere o cantitatea foarte mare de portocale in portbagaj și pe bancheta din spate a autovehiculului, potrivit euronews.com. Ulterior, agenții au mai…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in urma cu putin timp pe Valea Oltului, in judetul Valcea, intre localitatile Calimanesti si Brezoi. Un tir incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste o masina.

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Uber Romania, in contextul ultimelor incidente violente care au avut loc la Timisoara, tot mai multi soferi parteneri s-au plans cu privire la faptul ca au fost agresati, in ultimele zile, de la sicane in trafic, atacuri cu oua, masini avariate…

- Un focșanean in varsta de 32 de ani, condamnat pentru trafic cu droguri de mare risc, a fost dus la penitenciar in cursul zilei de ieri, dupa ce a primit o pedeapsa cu inchisoarea de patru ani. „La data de 29 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Investigații Criminale au pus in aplicare…

- Mai multi soferi, depistati pe raza judetului Ialomita, conducand fara permis sau dupa ce am consumat bauturi alcoolice, sunt cercetati penal de politisti pentru infractiuni la regimul rutier.

- A murit intoxicat cu fum Un barbat din Dej a murit, duminica, dupa ce in locuinta in care locuia a izbucnit un incendiu. "La primele ore ale dimineții, doua autospeciale, însoțite de un echipaj de prim ajutor SMURD, au intervenit pentru stingerea unui incendiu, la o locuința particulara…

- Șoferii cuminți vor plati mai puțin pentru polițele RCA. Reducerile ar putea depași chiar și jumatate din preț. In schimb, conducatorii auto implicați in accidente sau cu amenzi rutiere vor fi nevoiți sa plateasca tarife aproape duble.

- Incepand de luni, 22 ianuarie, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Instrumentul poate fi utilizat accesand pagina de internet…

- Un barbat a fost oprit in trafic de politisti, pe raza localitatii Giulesti, la aproximativ o ora dupa ce a sustras bunuri dintr-un garaj din Sat Sugatag. Deoarece nu detine permis de conducere iar bunurile sustrase erau in portbagajul masinii, a ales sa fuga de politisti. Operativitatea si vigilenta…

- O polițista din cadrul Poliției Locale Ploiești a fost lovita cu mașina de un șofer oprit pentru verificari. Potrivit IPJ Prahova, aceasta ar fi incercat sa legitimeze șoferul unui autoturism de Dambovița. Acesta nu a cooperat și a plecat cu auto, accidentand polițista. A fost interceptat in trafic…

- La data de 14 ianuarie 2018, in jurul orei 16.20, politistii rutieri din Abrud l-au depistat pe un tanar de 31 de ani, din municipiul Brad, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe D.N. 74, cu viteza peste limita legala. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca…

- Din 29 decembrie 2017 se aplica noi reguli privind obtinerea permisului auto de catre persoanele diagnosticate cu boli cardiovasculare sau diabet zaharat. Acestea au fost reglementate prin Ordinul nr. 1530/2017 pentru modificarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru…