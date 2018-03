Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca libertatile individului au ajuns, in ultimii ani, o batjocura a institutiilor represive, facand referire la MAI, servicii secrete si procuratura.

- Un fost judecator al Curtii Constitutionale susține ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa se pronunte in 20 de zile in privinta revocarii Laurei Codruta Kovesi. Potrivit lui Toni Grebla, solicitarea facuta de ministrul Justitiei se inscrie in termenele pe care presedintele le are, de exemplu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marti seara, ca fostul presedinte al UNPR, Gabriel Oprea, a purtat discutii cu fostul director adjunct al Serviciului Roman de Informatii Florian Coldea despre modul de ocupare a functiilor de conducere in PSD. Dragnea a sustinut ca i s-a transmis…

- Chiar daca nu a fost inca chemat la Comisia SRI pentru a povesti tot ce știe, Liviu Dragnea nu a mai avut rabdare și a spus totul la Antena 3. Dragnea i-a dat astfel replica lui Gabriel Oprea care se lauda zilele trecute ca l-a susținut pentru conducerea...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Ion Iliescu nu a putut fi prezent la Congresul PSD, iar Adrian Nastase, fost presdinte al partidului, a avut reprezentanti printre cei pe care i-a sustinut. Potrivit unor surse politice, Dragnea il banuieste pe Adrian Nastase ca…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat marti in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, condusa de senatorul PSD Claudiu Manda. Audierea a inceput la ora 11.00.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis nu coordoneaza ”statul paralel”, dar este un beneficiar direct al gruparii. Totodata, Liviu Dragnea a precizat ca președintele Iohannis prefera sa apere aceasta structura, din cauza unor interese...

- Deputatul PNL de Dambovita, Cezar Preda, membru in comisia parlamentara pentru controlul SRI, a declarat intr-o conferinta de presa la Targoviste ca statul paralel este reprezentat de politicienii care au fost la chermeze organizate de SRI.

- Activarea mecanismului de protectie civila de catre ministrul Sorina Pintea in cazul lipsei de imunoglobulina este specifica unei situatii extreme, ca de razboi. Este o decizie buna a ministrului Sanatatii care protejeaza pacientii intr-o situatie limita. Dar este o masura exceptionala, care arata presiunea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca a citit raportul in baza caruia Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruta Kovesi si ca il sustine fara ezitare pe ministrul Justitiei, in ciuda criticilor si a zvonurilor ca acesta va fi...

- Diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania, declara la RFI deputatul PSD Florin Iordache, seful comisiei parlamentare speciale pentru...

- "De ce cere Jeff Sessions inspectorului general sa ancheteze cu privire la posibile abuzuri legate de Fisa?", s-a intrebat Trump pe Twitter, referindu-se la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), care reglementeaza conditiile in care este plasata sub supraveghere o persoana. "Asta va fi fara…

- "Nu poate sa-i impuna nimeni sa revoce sau sa respinga. La numire poate sa respinga, la fel și la revocare. Nu poți sa-l forțezi pe președinte sa faca cum zici tu", a spus Augustin Zegrean la Digi24. Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a adaugat ca "nu scrie nicaieri" ca respingerea…

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani si despre scandalul declansat in urma cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Mai exact, seful statului a vorbit si despre controversele iscate dupa invocarea legii 303/2004,…

- Tudorel Toader, despre demiterea Laurei Codruța Kovesi. Ministrul Justiției a declarat, vineri, ca iși menține declarațiile referitoare la revocarea din funcție a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, pe care le-a facut joi seara. Ministrul Tudorel Toader a spus, totodata, ca „a auzit”…

- Site-ul Ministerului Justiției s-a blocat din nou, vineri dimineața, așa cum s-a mai intamplat și cu o zi inainte. Platforma nu a mai putut fi accesata, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca demareaza procedura de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție…

- Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi, la finalul unei conferințe de presa privind activitatea DNA. Ministrul justiției a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ. Astfel, decizia finala privind revocarea șefei DNA este…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, o conferinta de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Liderul PE a declarat ca a cerut Guvernului roman „sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei“.

- Presedintele PNL crede ca atacurile la adresa DNA din ultima perioada au ca scop demiterea Laurei Codruta Kovesi si „imblanzirea” procurorilor anticoruptie. Orban e convins ca ministrul Justitiei nu va propune revocarea procurorului sef al DNA....

- Armata braziliana se va ocupa de combaterea criminalitatii in statul Rio de Janeiro, cazut prada unei intensificari a violentelor in fata careia autoritatile locale par depasite, relateaza vineri AFP. Presedintele brazilian Michel Temer a semnat vineri dupa-amiaza un decret in acest sens prin care armata…

- "Dezvaluirile aparute in spațiul public in ultimele zile cu privire la acțiunile procurorilor DNA au reprezentat un nou cutremur cu multe grade pe scara Richter, care au slabit și mai mult fundația instituțiilor de forța(...) Președintele țarii nu poate sa ramana indiferent la tot ce a aparut public,…

- „Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce priveste revocarea, evident ca nu exista niciun temei serios. In conditiile in care avem un consilier al premierului condamnat la 8 ani de inchisoare si tinut in vitrina, nu avem ce…

- Sefa CSM si procurorul general al Romaniei denunta presiunile la adresa DNA Procurorul General al României, Augustin Lazar Foto: Agerpres. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, afirma ca dezbaterea publica actuala despre activitatea DNA are potentialul…

- Institutul Legatum din Londra a publicat cea de-a 10 editie a studiului numit “Prosperity Index”, care claseaza tarile din intreaga lume in functie de nivelul de prosperitate al acestora. In cazul in care luati in considerare sa va reincepeti viata departe de Romania, va prezentam tarile…

- Plenul comun al celor doua Camere s-a reunit, luni, pentru prezentarea concluziilor raportului privind comisia care a anchetat alegerile prezidentiale din 2009. Deputatul Liviu Plesoianu a sustinut ca „statul paralel“ este, de fapt, „sufrageria lui Oprea“. Pe de alta parte Opozitia a considerat concluziile…

- Noi dezvaluiri facute de jurnalistul Dan Andronic in serialul Noi suntem Statul. Fostul tensiman Dinu Pescariu s-ar fi intalnit cu Laura Codruta Kovesi in 2013 chiar in biroul acesteia din DNA.„Era Sf. Ilie, 20 iulie 2013. Locația este una din vilele RAPPS, iar ofițerii SPP va pot da mai multe…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, pe Facebook, ca statul de drept este sub asediul sistemului paralel de putere, afirmand ca Romania a cunoscut un regres ”urias” in privinta respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale, fata de primii ani de dupa 1990.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, iese la rampa dupa ce a refuzat sa participe la Digi24 la o dezbatere despre statul paralel. Tariceanu vine cu o serie explicații, spunand ca „vor ințelege cei care trebuie sa ințeleaga.”„Am observat ca refuzul meu de a participa la UM Digi 24, la o dezbatere…

- Una dintre cele mai la moda notiuni, "statul-paralel", a fost caracterizata si de primarul Nicolae Robu, care are insa o cu totul alta vizune fata de cea oarecum... The post Nicolae Robu defineste statul-paralel appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se plange zilnic ca statul paralel vrea sa-l aresteze ca sa nu aplice programul de guvernare. Probabil ca statul asta paralel are si alte parghii cu care impiedica guvernul PSD sa isi onoreze p...

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Presedintele ALDE loveste dur in toti sefii institutiilor de forta. Tariceanu a devoalat ce inseamna pentru el 'statul paralel'. Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior au fost cei atacati de Tariceanu.Citește…

- "Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul paralel.…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relatii privilegiate cu ceea ce numeste acum „statul paralel”. „Mi-e greu sa cred ca si-a declarat independenta”, a declarat Ponta, la un post de televiziune. „Daca Grindeanu…

- Calin Popescu Tariceanu a lansat marti un nou atac la adresa sefului statului. Presedintele ALDE a declarat ca modificarea legilor justitiei reprezinta un prim pas important care urmareste sa rupa legatura intre statul paralel si justitie.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica, la Parlament, ca printr-o relatie „solida" Guvern - Parlament se va putea „restabili normalitatea in Romania", respectiv se va castiga „lupta cu statul paralel".

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel".Citește și: Dragnea și Tariceanu fac SCUT in jurul ministrului propus al Educației, dupa greșelile…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel". "Le-am spus colegilor dorinta pe care eu o am de a urmari prioritatile astfel incat economia…

- La inceput de an, dupa ce euforia sarbatorilor s-a disipat, iar sarmalele si salata de boeuf s-au imputinat incet-incet in frigiderele romanilor, are loc trezirea aspra la realitate: un stat instabil care nu-ti confera siguranta personala, cu o justitie ingenuncheata, alesi cu indemnizatii si privilegii…

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- Scandal cat casa in Liga a II-a din Romania! Evenimentele se petrec la Targoviște acolo unde Marcel Ghergu, președintele Chindiei și membru in Comitetul Executiv al FRF și-a amenințat doi jucatori cu moarte și ca vor avea probleme uriașe in oraș, dupa ce-au anunțat clubul ca din vara vor sa plece de…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat duminica seara ca in acest moment in Guvernul Tudose exista un conflict intre ministrul de Interne, Carmen Dan, si premier, mentionand ca “este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece”. Continaurea pe www.stirileprotv.ro.…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat duminica seara ca in acest moment in Guvernul Tudose exista un conflict intre ministrul de Interne, Carmen Dan, si premier, mentionand ca "este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece". "Premierul are decizia vizavi de ministri,…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat duminica seara, într-o emisiune TV, ca scandalul public generat de conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, este "un lucru foarte grav" și a afirmat ca

- Președintele american, Donald Trump, a acuzat marți Departamentul de Justiție din SUA ca ar face parte din „statul paralel”, cerand totodata punerea sub acuzare a fostului director FBI, James Comey și a unui asistent al fostei secretare de stat, Hillary Clinton, potrivit Associated Press.

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- Dezbaterea modificarilor la legile justiției a fost ,,ultratransparenta și stralucitoare." Așa considera președintele PSD, Liviu Dragnea. Într-un interviu televizat, el a adaugat ca nicio prevedere adoptata nu afecteaza independența justiției.

- "Este dovada statului paralel. Nu am fost informat de interceptari. Președintele este o marineta. Iohannis face greșelile lui Traian Basescu", a zis șeful Senatului. știrea se actualizeaza

- Presedintele polonez Andrzej Duda a acuzat liderii UE ca "mint" cand afirma ca reforma justitiei din Polonia ameninta statul de drept si standardele democratice, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea duce la suspendarea drepturilor de vot ale Varsoviei in UE.

- „Statul paralel este denumirea pentru republica procurorilor care funționeaza din 2005 și care a fost inființata de Monica Macovei. La un moment dat acești procurori au inceput sa colaboreze cu Serviciile Secrete și apoi sa ia decizii in numele societații. Acesta este statul paralel și eu am fost…