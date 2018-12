Stiri pe aceeasi tema

- Se amana restituirea taxei auto. Romanii nu isi mai primesc banii conform calendarului initial. Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern in 21 decembrie, seara, prin care se introduc noile taxe a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial. Masurile intra in vigoare la 1 ianuarie 2019. In ordonanta…

- Sambata, cu doar doua zile inainte de intrarea in noul an, Guvernul a publicat in Monitorul Oficial OUG nr. 114/2018, ce modifica nu doar Codul fiscal ci și alte 15 legi in materie economica. Ordonanța publicata sambata este foarte vasta, așa incat analiza de fața se refera la aspectele ei esențiale.…

- Ordonanta aduce modificari la Codul muncii si introduce notiunea si definitia salariului minim diferentiat. Dupa ce aceasta ordonanta va fi publicata in Monitorul Oficial, va fi data o Hotarare de Guvern in care sa fie mentionate sumele si probabil si data aplicarii masurii. „Guvernul a aprobat o ordonanta…

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale citate de Agerpres.roOUG aduce modificari la Codul muncii si introduce definitia de salariu…

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale, potrivit Agerpres.Citeste si Traian Basescu a parasit sediul DNA dupa o audiere…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit in emisiunea Subiectiv, și despre salariul minim. „Nu este niciun blocaj, noi am avut in plan sa o facem din noiembrie, sindicatele ne-au certat, noi ieșisem cu 2.050, ni s-a atras atenția ca trebuie sa fie 2.080. Am avut in plan sa o facem in noiembrie,…

- Salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 decembrie 2018 si va fi diferentiat in functie de studii, iar saptamana viitoare sau la urmatoarea sedinta de Guvern va intra o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Muncii in acest sens, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta…

- Romanii risca sa plateasca, in curand, 0,5 lei in plus pentru fiecare produs in "ambalaj primar reutilizabil" pe care il cumpara. Scumpirea ar putea fi cauzata - spun mai multe surse din industria alimentara - de intrarea in vigoare a Ordonantei 74/2018, adoptata de Cabinetul Dancila inca…