- Probabil ati auzit teoria conspiratiei: „Facebook iti asculta microfonul ca sa stie ce reclame sa-ti puna in newsfeed”. Adevarul este ca nu are nevoie de asta, explica The Wall Street Journal.

- WhatsApp ajusteaza durata de timp in care poti retrage mesajele trimise din greseala, scrie go4it.ro.WhatsApp a adaugat in urma cu ceva timp optiunea pentru stergerea si revocarea mesajelor trimise, cu anumite restrictii. Concret, pentru a revoca un mesaj trimis din greseala procedam…

- Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, spune ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor. "Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta,…

- Oprea, reactie la declaratiile lui Dragnea: Stateam la un pahar de vin, cand m-a rugat sa-l ajut sa ia presedintia PSD Fostul presedinte al UNPR Gabriel Oprea a reactionat miercuri, dupa declaratiile lui Liviu Dragnea privind implicarea sa in structura PSD, si spune ca liderul PSD i-a cerut sprijinul…

- WhatsApp a introdus, la final de 2017, posibilitatea de a sterge mesajele pe care le-ai trimis deja, iar acum face o schimbare la acest capitol. Functia de stergere a mesajelor trimise pe WhatsApp este disponibila de la finele lui octombrie 2017, iar acum compania a facut o modificare a acesteia.…

- WhatsApp anunța noi schimbari în privința mesajelor experiate. Este vorba despre mesajele ce pot fi revocate, dupa ce au fost trimise din greșeala. Facebook a decis sa mareasca durata de timp în care putem rechema mesajele trimise pe WhatsApp, iar perioada…

- Pentru a discredita, cu price preț, Partidul Social Democrat, pe rețelele de socializare se lucreaza la greu cu programele de editare foto. Adica se ia o imagine cat mai "indecenta" și se alatura ceva legat de PSD. In fotografia de mai jos, vedeți niște oameni care danseaza și niște barbați care…

- Polgar Levente a scris pe contul sau de Facebook despre motivele care au dus la abandon. "La kilometrul 107 am intrat intr-o furtuna polara cu un vant ce depasea 100 kilometri pe ora, mi-a rasturnat sania cu mine cu tot. Am apasat butonul de a veni organizatorul de a ma ajuta sa scot sania pe drum,…

- Mai multe femei puternice, care infrunta ori au infruntat cancerul sau cunosc pe cineva diagnosticat cu aceasta boala, au scris o serie de mesaje emoționante catre cancer. Pentru ca luna martie este luna in care celebram femeile și le onoram curajul, bunatatea, demnitatea și lupta, HOSPICE Casa Speranței…

- Politicienii romani s-au folosit de retelele pentru a transmie urari femeilor de 8 Martie. Unii dintre ei au transmis mesaje pentru mame, iar altii catre „doamne si domnisoare”, iar primarul general a postat cateva versuri din poezia „Multumesc, iubita mama”, scrisa de Vadim Tudor.

- Jurnaliștii din Timișoara continua protestul fața de edilul șef al orașului. Marți, au parasit sala de conferințe cand primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca. Edilul și-a continuat conferința pentru urmaritorii de pe Facebook.

- Postarita care imparte corespondenta in comuna damboviteana Contetesti a devenit celebra dupa ce a facut un live pe Facebook in care ii certa pe asistatii social ca nu ies la deszapezit. Reporterul „Adevarul“ a mers in comuna si a descoperit ca barbatii care primesc ajutoare sociale isi incep ziua la…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- Patriotismul e cit casa la primaria ieșeana. Mai intii, s-a hotarit ca in școli nu va mișca nici frunza pina cind elevii nu vor cinta, zilnic, inainte de prima ora de curs, imnul național. Ca doar fiecare zi de școala e o sarbatoare, nu … ? Apoi am fost anunțați ca alde Chirica au hotarit sa instaleze,…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, i-a adus cuvinte dure, intr-o postare pe Facebook, ministrului Justitiei Tudorel Toader, dupa sedinta CSM in care Consiliul a dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA.

- In varsta de 54 de ani, jurnalistul, operatorul si regizorul Sorin Avram a incetat din viata in noaptea de duminica spre luni, in urma unor complicatii pulmonare survenite pe fondul unor mai vechi interventii chirurgicale. Anuntul decesului a fost facut de fratele geaman al lui Sorin Avram, Liviu Avram,…

- Ronald Gavril și-a revenit din pumni: ”Sunt bine fizic și psihic”. Boxerul roman Ronald Gavril, care a pierdut in urma cu o saptamana meciul pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie cu americanul David Benavidez, a declarat, vineri, ca si-a revenit psihic si fizic dupa acest esec. ”Buna…

- Boxerul roman Ronald Gavril, care a pierdut in urma cu o saptamana meciul pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie cu americanul David Benavidez, a declarat, vineri, ca si-a revenit psihic si fizic dupa acest esec. ''Buna tuturor fanilor boxului, fanilor mei si tuturor iubitorilor…

- Comitetul Executiv al PSD a decis saptamana trecuta sa concedieze 27 de secretari de stat din totalul de 135, din toate ministerele guvernului. Adevarul scrie, citand surse din conducerea PSD, ca printre demnitarii inlocuiti va fi si Danut Sebastian Neculaescu, secretar de stat in Ministerul…

- Știrea potrivit careia "Sylvester Stallone a murit!" a zguduit lumea luni dimineața, raspandindu-se extrem de rapid, dovada stand cautarile pe Google. Mesajele de condoleanțe au curs in mediul online, unii internauți susținand ca acesta a murit din cauza cancerului de prostata, scrie The Sun.…

- La Tribunalul Bucuresti a fost inregistrat primul dosar in care o persoana fizica isi cere insolventa. Avocatul sustine ca a fost contactat de multe persoane care doresc deschiderea procedurii, in ciuda faptului ca judecatorii nu par pregatiti, neexistand instantele speciale si nici comisiile de…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan, fost consilier in Parlamentul Germaniei, povesteste, pe Facebook, ca Martin Schulz, liderul socialistilor germani, a fost blocat de propriul partid pentru a ocupa functia de ministru de Externe. Motivul? Schulz si-ar fi incalcat o promisiune data inainte de…

- Spitalul Clinic „Victor Babes” si Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals din București sunt in carantina din cauza cazurilor de gripa dupa ce numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns, la nivel national, la 17. Doua spitale din Capitala, respectiv Spitalul Clinic „Victor…

- Prietenul nostru Yon, roman stabilit in Belgia, trimite, ca replica unor convivi de la masa Facebook, masa blanda, artagoasa si incapatoare pentru toata lumea, cateva consideratii de la Aristotel citire. Iata-le:"Statul – scopul sau este fericirea, dobandita ca stare ce insoteste ...

- Masina Tesla Roadster care i-a apartinut lui Elon Musk si care a fost lansata in spatiu la bordul rachetei Falcon Heavy nu va mai trece pe langa planeta Marte, asa cum isi dorea fondatorul companiei SpaceX, ci prin Centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter. Elon Musk a anuntat ca masina…

- Trupa Vunk continua seria premierelor in rockul romanesc și va lansa primul documentar, “VUNK-Jur sa spun adevarul”. Documentarul prezinta istoria VUNK, trupa premierelor și inovațiilor din muzica romaneasca, din 1989, de cand fondatorii trupei, Cornel ILIE și Nicu Sarghea, erau in clasa a patra, și…

- Vești bune de la tanara polițista din Vrancea, mama unui copilaș de un an, diagnosticata recent cu tumoare cerebrala. Elena poate fi operata, desi medicii din Romania nu prea-i dadeau șansa aceasta, insa pentru a putea spera la viața ea are nevoie de inca 20.000 de euro. Lenuța Cernica, Elena, așa cum…

- „El este Emanuele Dessi, candidat al Miscarii Cinci Stele, din Frascati, pentru un post in Senat. In aceste zile, el este in mijlocul unei polemici pentru acest video din 2014, in care apare alaturi de un membru al familiei Spada, Domenicol, fost campion mondial la box, condamnat la inchisoare pentru…

- Un candidat xenofob la alegerile pentru Senatul italian, in regiunea Latina, de langa Roma, s-a laudat pe o retea de socializare ca a batut un roman. Emanuele Dessi a postat pagina sa de Facebook: „E a treia oara in viata mea in care am fost nevoit sa lovesc un baiat roman”. El sustine…

- Colegiului Național „Dragoș-Voda”, elevi și profesori, iși exprima profundul regret ca urmare a trecerii in neființa a elevei Almași Paulina Intregul colectiv al Colegiului Național „Dragoș-Voda” din Sighetu Marmației, elevi și profesori deopotriva, iși exprima regretul profund survenit ca urmare a…

- Atac fara precedent la adresa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Deputatul PSD, Liviu Plesoianu il caracterizeaza dur pe Junker, intr-o ampla postare pe Facebook, si sustine ca oficialul european a demisionat din functia de premier al Luxemburgului dupa ce a fost implicat intr-un…

- S-au implinit deja trei ani de cand sunt impreuna si au ganduri cat se poate de serioase. Cristian Boureanu si Laura Dinca au facut marturisiri fara perdea despre relatia lor. Cei doi sustin ca nu sunt deranjati de faptul ca lumea ii judeca din cauza diferentei de varsta, pentru ca ei cred in povestea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat joi, intr-o postare pe Facebook, ca accepta scuzele prezentate de Mihai Tudose, care reprezinta un gest de normalitate, dar isi exprima regretul ca niciun politician din opozitie nu s-a delimitat de afirmatiile fostului premier. "Acceptam scuzele…

- Intr-un scurt interviu obtinut de „Adevarul“, Florin Calinescu (61 de ani) a vorbit despre fenomenul Facebook, unde a devenit rapid foarte popular dupa ce si-a facut cont anul trecut, a explicat de ce a ales sa intre „in randul lumii albastre“, dar si ce parere (n-)are despre influenceri.

- Un barbat din Galați a fost sancționat contravențional cu o amenda de 200 de lei dupa ce acesta a jugnit un polițist pe Facebook.Barbatul s-a plâns pe Facebook ca este victima unui abuz, dupa ce a fost sanctionat cu o amenda în valoare de 200 de lei pentru jigniri aduse unui…

- Un barbat din Galati a primit o amenda in valoare de 200 de lei pentru ca a jignit un politist pe Facebook, reprezentantii Politiei Galati afirmand ca sanctiunea a fost aplicata conform prevederilor legale.

- Detalii tulburatoare in cazul crimei care a ingrozit Italia in octombrie 2017. Suspecții, doi tineri din judetul Iasi, arestati in Italia, ar fi comis oribila fapta pentru cateva sute de euro. Pe data de 9 octombrie 2017, Florin Buzila (19 ani) si Paul Todirascu (18 ani) au intrat in casa Alinei Elena…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a publicat pe Facebook mai multe documente medicale „ignorate de procurori timp de 15 ani“ despre care sustine ca pot proba faptul ca la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca se facea trafic de organe inca din 2001. Ungureanu vorbeste despre „o…

- Este vorba despre o imagine cu politiciana imbracata intr-o rochie speciala, de domnița. Cel mai probabil, oamenii care o distribuie pe Facebook vor sa arate ce poarta ministrul la vreo nunta. In realitate, poza a fost facuta in 2013, la un eveniment special - de "Zilele Mihai Viteazul", la Craiova,…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, cercetat pentru trafic de influența, susține ca situația sa a fost „prezentata deformat”. La scurt timp dupa ce a fost plasat sub control judiciar, Ionel Arsene a scris nu renunța la conducerea Consiliului Județean Neamț și ca le cere iertare parinților și prietenilor…

- Intr-o lume postapocaliptica, un fel de Detroit al Facebook si Google, analogia este realizata intr-un mod foarte interesant de Lacatusu, care isi imagineaza decaderea care s-a abatut chiar si peste cateva simboluri ale secolului 21 si, implict, ale consumerismului. Ideea in sine este cea de ”trecere…

- Primul roman care a intrat in Marea Britanie dupa liberalizarea pietei muncii in 2014 a murit intr-un cumplit accident petrecut ieri. Anuntul a fost facut de prietenii lui, pe Facebook. Pe 1 ianuarie 2014...

- Moartea lui Victor Spirescu, primul imigrant roman care a ajuns la Londra dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii, i-a luat prin surprindere si i-a marcat pe prietenii sai. Acestia au umplut retelele de socializare cu mesaje triste.

- Masina personala a unui ofiter de Politie din Roman a fost incendiata in parcarea din fata blocului. Vestea i-a provocat satisfactie unui tanar care l-a amenintat pe politist ca-i va da foc.

- Meghan Markle, care se va casatori in luna mai cu printul Harry al Marii Britanii, si-a inchis conturile de pe platformele de socializare Instagram, Facebook si Twitter, a anuntat Palatul Kensington, scrie bbc.com. Meghan Markle a luat aceasta decizie pentru ca nu mai folosise aceste conturi „de…

- "Președintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel de putere asupra justiției. Astazi, am urmarit cu interes dezbaterile de la CSM cu privire la magistrații acoperiți și salut curajul de a pune pe…

- La doar doua zile dupa ce a fost inclus pe lista persoanelor sanctionate pentru incalcarea drepturilor omului de catre Statele Unite, conturile de Instagram si Facebook ale presedintelui cecen Ramzan Kadirov au fost suspendate. El denunta influenta Washingtonului.