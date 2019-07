Stiri pe aceeasi tema

- In Prahova a fost inregistrat vineri si confirmat oficial miercuri primul focar de pesta porcina africana, ceea ce aduce o sumedenie de masuri si restrictii noi. Ingrijorarea multor prahoveni se leaga de posibilitatea inceperii unei campanii de "ucidere preventiva", asa cum s-a intamplat in alte judete,…

- Pesta porcina africana a fost confirmata la un mistret gasit mort, in urma cu mai bine de o saptamana, intr-o padure din comuna Golesti, a anuntat, joi, directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Valcea, Mihai Miclea. El a precizat ca s-au luat deja primele masuri…

- Angajații Stației antigrindina din comuna Vișina, județul Olt, au lansat 17 rachete care au dus la spargerea norilor formați deasupra localitații și au salvat, in acest fel, culturile și casele locuitorilor.Cele 17 rachete antigrindina au fost lansate miercuri seara de la Stația din comuna Vișina,…

- Un barbat de 42 de ani din comuna Rachitoasa, județul Bacau, a fost reținut miercuri, fiind acuzat ca a intrat in casa unei femei in varsta de 84 de ani și a violat-o potrivit mediafax Potrivit unor surse juridice, violul s-a petrecut in noaptea de 13 spre 14 aprilie, in comuna Rachitoasa,…

- FOTO – Arhiva In aceasta perioada, se deruleaza acțiunea TRUCK & BUS, conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa. Activitatile de control se desfasoara simultan in toate statele membre ale Uniunii Europene. Polițiștii verifica autovehiculele destinate transportului…

- București, 7 mai 2019 - A patra ediție Tabara Copilariei, organizata de Fundația Mereu Aproape și Sika Romania in luna aprilie la Bușteni, a reprezentat o experiența unica pentru cei 24 de copii din județul Olt care au participat.

- O caruța a fost oprita cu focuri de arma de polițiști luni seara, in comuna Gradinari, din Olt. Polițiștii au tras mai multe focuri de arma in plan vertical și asupra anvelopelor unei caruțe, pentru prinderea unor suspecți de furt, care nu s-au supus somației de a opri, noteaza Agerpres. Potrivit…

- SPRIJIN…Avand in vedere ca urmatoarea perioada este premergatoare Sarbatorilor Pascale, Autoritatea Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a transmis Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale o serie de clarificari cu privire la oportunitatea organizarii unor locuri temporare, special…