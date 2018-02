Toti parlamentarii USR si-ar putea dona banii primiti in plus la majorarea din ianuarie

Stiri pe aceeasi tema

- "Este o decizie pe care o vom lua la sedinta de grup parlamentar saptamana care urmeaza. Evident ca o sustin cu tot sufletul. Evident ca este o initiativa pe care o sustin si eu - deja donez in Sibiu, sunt deputat de Sibiu, unei asociatii de ingrijire a copiilor cu probleme speciale - si la grup vom…

- Deputatii USR Iulian Bulai si Tudor Benga au anuntat ca isi vor dona lunar diferenta de bani primiti la indemnizatia de parlamentar, de circa 840 lei. "Este lipsit de respect ca dupa ce ni s-au dublat salariile in iulie, in ianuarie sa ni se mai dea aproape 1000 de lei", scrie Bulai, pe Facebook.

- Parlamentarii PNL Cluj trag un semnal de alarma despre Spitalul Regional. „Daca anul acesta nu se incepe constructia, se pierd banii" Deputatul PNL de Cluj Florin Stamatian, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a cerut guvernantilor sa urgenteze inceperea lucrarilor la Spitalul…

- Oficial sunt inchiriate trei procente dintre cele aproape noua milioane de locuinte din tara. La negru, insa, peste un milion de proprietari incaseaza bani lunar de la chiriasi. Si cei care obtin venituri cu contract fenteaza insa statul. 1 leu este cea mai mica valoare declarata la inchiriere de un…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a criticat, pe Facebook, modul in care au decurs alegerile din cadrul Grupurilor parlamentare ale PNL, afirmand ca ”nu se ia in considerare competenta, ci preferinta sefului” si ca multi ar trebui sa se abtina sa il atace pe Dragnea ca isi pune in functii ”doar supusii”.

- "Tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat (la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta…

- Traian Basescu afirma ca decizia Vioricai Dancila de a renunta la protectia SPP, “argumentata cu barfe de partid”, demonstreaza cum va fi guvernarea acesteia – “Daddy ordona, Vasilica executa”. Fostul presedinte Basescu spune ca masura indepartarii SPP de la indeplinirea misiunii de protectie a demnitarilor…

- Romanul Radu Petrescu a fost desemnat cel mai bun junior din lume la baschet 3×3, la categoria sub 18 ani, potrivit clasamentului mondial la aceasta specialitate dat publicitatii de catre Federatia Internationala de Baschet la inceputul anului, informeaza un comunicat remis miercuri Agerpres. Pe locul…

- Pe locul al treilea se afla un alt jucator roman, Victor Bogdan, coechipier cu Radu Petrescu in naționala U18 a Romaniei care a ocupat locul 8 la Mondiale și locul 9 la Europene in 2017. In circuitul național Sport Arena Streetball, Radu Petrescu, jucator la Știința București, a bifat trei turnee…

- Vizita in Romania a premierului Japoniei, Shinzo Abe, a fost afectata de criza politica de la Bucuresti, comenteaza postul Euronews, care surprinde absurdul situatiei in titlul materialului. "Este cineva acolo? Vizita lui Shinzo Abe in Romania intervine in cel mai prost moment", titreaza cei…

- Mancaruri de legenda. Cum a aparut celebra pizza Margherita Originile multor feluri de mancare sau alimente sunt invaluite in legende. Unele fac legatura cu vechi zeitați, ca in cazul uleiului de masline, in timp ce altele amintesc de personaje mai mult sau mai puțin contemporane. „Margherita",…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a scris, intr-o postare pe Facebook, ca nu a fost lasat sa intre in Centrul de Plasament Ciresarii II din Sectorul 5 al Capitalei, noteaza Mediafax. In replica, Primaria sustine ca, potrivit procedurii, parlamentarul ar fi trebuit sa inainteze o solicitare catre edil.

- Aproximativ o suta de persoane au participat, marti, la cel de-al 14-lea flashmob in fata sediului PSD Sibiu. Fara sa scoata un sunet, protestatarii au stat 15 minute in zona pe care au denumit-o ”libera de coruptie” si au indreptat lanternele telefoanelor mobile catre sediul PSD Sibiu.Protestul…

- Fostul ministru, Elena Udrea, ii ataca pe unii politicieni si jurnalisti, scriind pe Facebook ca a ajuns sa aiba dosare penale pentru ca a platit prestatia unor politiceni in campanii sau a acoperit salariile unor jurnalisti care acum se considera ca facand parte din categoria „#rezist”. „Sper ca ati…

- "Sper ca ați inceput anul cu bine și ca așa va va fi tot 2018. Evident, aș fi vrut sa raman in atmosfera de liniște și pace a sarbatorilor, dar oricat m-am abținut pana acum și am stat indiferenta la mizeriile unora, o sa le transmit acestora un mesaj. Mai lichelelor, ați uitat cand…

- Astfel, deputatul PSD Liviu Plesoianu a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, ca si-a restras semnatura de pe acest proiect, intrucat ceea ce s-a discutat initial nu coincide cu forma proiectului depusa si inregistrata in circuitul legislativ. „Una s-a discutat, alta s-a depus la Parlament. In dimineata…

- Piata "Bogdan Voievod" din sectorul Riscani al Capitalei se inchide, iar in locul ei va fi construita o alta cladire. Anuntul a fost facut de seful Directiei Comert, Marcel Zambitchi, la sedinta serviciilor municipale. Potrivit functionarului, cei 100 de comercianti vor lucra acolo pina la sfirsitul…

- Protestatarii din Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei in jurul orei 17.00, cu steaguri si tobe. Ei fluiera, huiduie si cer demisia Guvernului si presedintilor celor doua camere parlamentare. Ei scandeaza "Nu vrem sa fim o natie de hoti!" si "Jos Tariceanu, Dragnea si Dorneanu!". Mobilizarea pentru…

- Parlamentarii USR au anuntat ca vor ataca la Curtea Constitutionala propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, adoptata marti de Senat, a anuntat presedintele Uniunii, deputatul Dan Barna.'Nu este un sfarsit de drum…

- "Nu este un sfarsit de drum si vreau sa transmit un mesaj foarte clar intregii societati: vom continua lupta cu toate instrumentele si cu toate mijloacele legale, parlamentare si civice pe care le avem la dispozitie. Evident ca vom contesta la CCR aceasta lege, au anuntat si colegii de la PNL. Trebuie…

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, declara la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care comenteaza propunerile de modificare a legilor justitiei si codurilor penale, afirmand ca justitia este asediata si ca deja a informat Parlamentul European cu privire la aceste demersuri.…

- Deputatul PNL Mihai Voicu a acuzat, marti, doi deputati USR ca au votat ”cot la cot cu PSD, fara sa cracneasca” in sedinta comisiilor pentru romanii de pretutindeni, astfel incat 350 de amendamente nu au fost dezbatute, ci trimise la comisiile de buget-finante. ”O scena incredibila tocmai s-a petrecut…

- Protestul desfasurat, luni seara, in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarea legilor justitiei s-a incheiat fara incidente, in zona mai ramanand dupa ora 21,30 numai cateva zeci de protestatari, in timp ce in unele orase din tara cum ar fi Sibiu sau Cluj au fost pichetate sediile PSD.…

- ”S-au rezolvat absolut toate problemele, marindu-se cotele care vin. (...) Domnul Florin Pandele s-a grabit putin, pentru ca noi in mometul in care dadea acea declaratie tocmai studiam si rezolvam aceasta problema. De aceea, nu cred ca acum este suparat sau isi mai mentine acel apel pentru ca lucrurile…

- Marton a facut aceste declaratii in debutul sedintei Comisiei spreciale pentru Legile justitiei, reunite joi dimineata pentru a continua dezbaterile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. El le-a cerut celor din opozitie sa nu fie duplicitari in mesajele pe care le dau pentru ca,…

- "Va multumim, conteaza foarte mult sa veniti aici, macar am reusit sa nu avem votul final. Este performanta tuturor ca nu s-a ajuns la vot. Este trist ca se intampla in aceste zile, in care regele a murit. Mesajul a fost de decenta, dar domnul Dragnea daduse ordin sa se profite de aceste momente, sperand…

- Modificarile la legile Justitiei, dezbatute de cateva zile in „Comisia Iordache“, au fost votate in Camera Deputatilor. Parlamentarii USR si PNL au cerut dezbateri, incercand sa blocheze adoptarea amendamentelor pe banda rulanta, insa deputatul PSD Gabriel Vlase, care conduce sedinta in locul lui Dragnea,…

- ”In numele Guvernului Statelor Unite ale Amercii, felicit poporul roman cu ocazia celei de-a 99-a aniversari de la infiintarea Romaniei moderne. Statele Unite sunt recunoscatoare pentru parteneriatul strategic de 20 de ani si pentru cooperarea Romaniei in implinirea obiectivelor comune de…

- Deputatul USR Catalin Drula a scris, marți, 28 noiembrie, pe Facebook, ca deputații PSD din Comisia de Transporturi au decis ca procurorii nu au voie sa foloseasca girofarul, in timp ce parlamentarii vor putea merge cu girofar. Astfel, Comisia de Transporturi a Camerei Deputaților a votat cateva amendamente…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Catalin Dochia, a declarat, marti, corespondenntului MEDIAFAX, ca la sediul Postului de Politie Negoi s-a prezentat o pensionara in varsta de 71 de ani, Elisabeta Curucu, din localitate, care le-a spus politistilor ca in urma cu putin timp, in timp ce se deplasa…

- Deputatul USR Catalin Drula a scris pe Facebook ca parlamentarii din Comisia de Transporturi au votat azi ca procurorii sa nu mai aiba dreptul de a folosi girofare in misiune. In schimb, PSD a propus ca parlamentarii sa circule cu girofar, pentru ca „ei se grabesc si sunt in misiune permanent“.

- "Azi Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care devine obligatoriu Sistemul “TVA Split” pentru TOATE firmele din Romania ESTE IN VIGOARE! Degeaba a reusit Eugen Teodorovici sa schimbe ceva foarte bun in Legea de aprobare a Ordonantei cand s-a discutat la Senat / pentru a se aplica aceste…

- Fostul premier Victor Ponta a criticat depunerea de catre USR a 5.000 de amendamente la Ordonanța care prevede introducerea Split TVA, el aratând ca în prezent, prevederile acesteia sunt în vigoare și o prelungire a dezbaterii în Parlament nu face decât sa prelungeasca…

- Dragnea a fost solicitat sa comenteze acuzatiile opozitiei lansate cu ocazia dezbaterii motiunii de cenzura, referitoare la faptul ca exista o crestere a preturilor, pe care Guvernul nu o recunoaste. „Dar Guvernul nu trebuie sa recunoasca sau sa nu recunoasca niste preturi! Guvernul nostru…

- Senatorii si deputatii USR a venit marti la dezbaterea motiunii de cenzura impotriva Guvernului purtand pe brate banderole albe cu doua dungi negre despre care au spus ca simbolizeaza ”statul paralel”, liderul partidului spunand ca ei sunt reprezentantii statului real, statul paralel cu ceea ce inseamna…

- „Grupul PNL s-a reintors la dezbateri pentru ca in tot cursul zilei de ieri ati oferit public garantiile ca aceasta dezbatere va fi una reala si Dumnezeu sa ne ajute si asa sa fie, sa reusim sa dezbateri si la sfarsit rezultatul dezbaterilor sa fie unul pozitiv pentru toti cetatenii. Avem propuneri.…

- Seful Senatului lanseaza critici dure la adresa liderului PNL, Ludovic Orban, dupa participarea acestuia la dezbaterea organizata de Grupul pentru Dialog Social. Calin Popescu Tariceanu sustine ca Orban s-a pozitionat intr-o situatie "penibila". "Am avut o clipa senzatia ca vad o scena din Coreea…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a spus, raspunzand unei interpelari prin intermediul Facebook, ca va vota impotriva proiectului colegilor sai ce introduce conditii dure pentru ONG-uri, inclusiv publicarea, la fiecare sase luni a numelor tuturor celor care doneaza.

- Romania a primit in primele trei trimestre din 2017 de la bugetul UE doar 3,05 miliarde euro, din care 3,04 miliarde euro aferente cadrului financiar 2014-2020, celelalte 9,67 milioane euro fiind resturi ramase de plata din cadrul financiar 2007 - 2013, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.…

- Deputatul USR Iulian Bulai a publicat urmatorul mesaj pe Facebook: In prima propoziție ”Ce se intampla cu copii a caror parinți sunt plecați in strainatate?”, Iulian Bulai a facut trei greșeli: ”copii” in loc de ”copiii”, articolul posesiv genitival este folosit greșit ”copii(i) ai…

- "Am decis sa initiem impreuna aceasta motiune de cenzura si, de asemenea, sa ne adresam celorlalte formatiuni de opozitie sa sustina aceasta motiune de cenzura. Este in interesul romanilor sa scapam de aceasta guvernare falimentara", a declarat liderul deputatilor PNL Raluca Turcan, la Parlament,…