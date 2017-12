Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care sustine ca are asupra sa un dispozitiv exploziv a luat ostatice 11 persoane intr-un oficiu postal din orasul ucrainean Harkiv, anunta autoritatile, citate de presa regionala. Cinci ostatici au fost eliberati, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene.

- Prizonierii eliberați ieri de rebelii din estul Ucrainei s-au intors acasa. Cei 73 de barbați, unii dintre care au petrecut si trei ani in captivitate, au fost intampinați pe aeroportul Borispol din Kiev cu flori și cu lacrimi de bucurie de rudele și apropiații lor.

- In data de 21.12.2017, in jurul orei 18.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, s-a prezentat pentru a efectua controlul de frontiera cetateanul roman Cipri C., in varsta de 40 de ani, din judetul Brasov. In momentul efectuarii verificarilor specifice, politistii de frontiera…

- La data de 21.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Demian Ioan pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata.…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 14 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges, intr-un dosar de evaziune fiscala…

- De astazi, incepe controlul comun la punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene Palanca-Maiaki. La inaugurare vor participa reprezentanti ai Politiei de Frontiera si ai Serviciului de Graniceri din Ucraina, dar si ambasadori din ambele state.

- In timp ce codrii Romaniei sunt defrisati sistematic fara ca cei ce se fac vinovati sa dea socoteala, raziile organelor de control au loc in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna in pietele de brazi. Una dintre aceste razii a avut loc in piata agroalimentara din Carei acolo unde preturile…

- Pe un segment al subdiviziunii Moghilev-Podolsk a Serviciului de Graniceri al Ucrainei a început patrularea în comun a politistilor de frontiera din Republica Moldova si Ucraina pe portiunea transnistreana de frontiera, cu o lungime de 50 kilometri, a informat luni Radio Chișinau. …

- Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili a intrat in greva foamei dupa ce a fost arestat de autoritațile ucrainene care il acuza ca ar fi pus la cale o lovitura de stat cu sprijinul Rusiei, scrie AF. Procurorul general al Ucrainei, Iuri Luțenko, anunțat, vineri, dupa ce Saakașvili a fost gasit…

- Fostul presedinte al Georgiei Mihail Saakashvili a fost retinut din nou in seara de vineri, 8 decembrie, la Kiev. Politicianul a fost dus la audieri, apoi plasat in izolatorul Serviciului de Securitate al Ucrainei. Potrivit procurorului general, Iurii Lutenko, opozantul era dat in urmarire nationala,…

- Crima in Radauți, județul Suceava. Amețit de alcool, un barbat este acuzat ca și-a ucis mama și, fara pic de mila, a lasat-o sa zaca in casa. Gabriel Petrovici ar fi omorat-o in bataie pe cea care i-a dat viața pentru o considera vinovata pentru divorțul sau de soție. Individul a fost prezentat Tribunalului…

- Polițiștii clujeni au efectuat, miercuri, o serie de controale în zona piețelor agroalimentare și a strazilor adiacente din Maraști și centru.”La data de 6 decembrie a.c., la nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 2 Poliție, s-a organizat o acțiune în…

- Forțele de ordine au lansat un asalt asupra taberei de corturi instalata de susținatorii lui Saakașvili in fața parlamentului, incercand sa-l rețina pe fostul președinte georgian dupa o prima incercare eșuata marți, a anunțat poliția intr-un comunicat. Susținatorii lui Saakașvili au opus rezistența,…

- Mihail Saakasvili, fost presedinte al Georgiei si, timp de trei ani, pana in 2016, guvernatori al regiunii Odesa, a fost dat in cautare de Procuratura Generala a Ucrainei, a aratat pe pagina sa de Twitter ofiterul de presa al institutiei, Larisa Sargan. „Saakașvili este anunțat in cautare… Unitațile…

- Procurorul general al Ucrainei, Iuri Lutenko, a anuntat marti seara ca fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili are la dispozitie 24 de ore pentru a se prezenta in fata anchetatorilor ucraineni, dupa ce marti sustinatorii sai l-au ajutat sa scape blocand furgoneta politiei care il transporta,…

- Susținatorii lui Saakașvili l-au eliberat pe liderul lor din mașina Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), distrugand ușa din spate a autoutilitarei speciale cu care se voia transportarea sa la arestul politiei din Kiev, screi Radio Liberty. Odata eliberat, Saakașvili i-a chemat pe protestatari…

- Incidente grave au avut loc dupa ce fostul presedinte al Georgiei, Mihail Saakasvili a fost retinut. Zeci de sustinatori ai politicianului au inceput sa protesteze impotriva retinerii acestuia si chiar au blocat trecerea automobilului Serviciului de Securitate al Ucrainei și au cerut chiar si inițierea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat vineri, la Bruxelles, ca se va intalni in cursul zilei de astazi cu Petro Porosenko, pentru a purta negocieri pe Legea educației adoptata in Ucraina.„Astazi voi avea mai multe intalniri. Voi avea o intalnire cu președintele Ucrainei, dl Porosenko, fiindca…

- În perioada 13 - 19 noiembrie 2017, la „frontiera verde" și în punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 102 evenimente, cu documentarea a 105 persoane, care au încalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova, dupa cum urmeaza: …

- Polițiștii constanțeni de investigații criminale, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Româna, sub coordonarea Direcției Naționale Anticorupție, au efectuat 10 percheziții la domiciliile unor barbați, banuiți de șantaj, evaziune fiscala și înșelaciune.…

- Un bistritean a fost retinut miercuri de procurorii DIICOT Bistrita-Nasaud , sub acuzatia de trafic de droguri de mare risc si introducere in tara de droguri de mare risc, fara drept. Sorin Sorobetea a transportat drogurile pe teritoriul Germaniei, Cehiei, Slovaciei iar apoi pe teritoriul Ungariei, destinatiile…

- In noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00.30, un echipaj din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, in timp ce patrula pe DJ 209G, pe raza comunei Straja, a facu semn regulamentar de oprire unui autoturism Audi, care se deplasa din direcția orașului Vicovu de Sus catre comuna Brodina. Individul…

- CHIȘINAU, 9 nov — Sputnik. Serviciul de Informatii si Securitate întreprinde masuri orientate spre impulsionarea mecanismelor de interacțiune cu societatea si promovarea culturii de securitate. În acest sens, pe parcursul lunii noiembrie 2017 — martie 2018, ofiterii…

- O femeie de 32 de ani din Iasi a fost condamnata la opt luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a fost gasita vinovata pentru ultraj. Tanara ar fi agresat un agent de politie care tocmai o salvase din mainile sotului agresiv. Cristina Oana Stratulat va trebui sa achite si daune morale de…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, la sediul Serviciului rus de Informatii Externe (SVR), situat la periferia orasului Moscova, anunta autoritatile ruse, potrivit agentiei Interfax. Potrivit surselor citate, incendiul a avut loc la subsolul sediului SVR. Pompierii au…

- Polițiștii de frontiera au reținut doi minori care au traversat ilegal frontiera moldo-ucraineana. Reținerea a avut loc în seara zilei de 5 noiembrie a.c. la linia frontierei de stat în timpul desfașurarii planului de organizare a migrației ilegale cu implicarea unei persoane de gen…

- Dodon s-a intalnit la Roma cu omologul sau italian, Sergio Matarella. Incepand cu 1 ianuarie 2018, ministrul italian de Externe, Angelino Alfano, va fi noul presedinte al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE). "Italia este unul dintre partenerii de baza ai Moldovei.…

- Conflictele in derulare, precum cel din estul Ucrainei, sau „inghetate", ca in Transnistria, dar si cele trecute - Kosovo, Georgia - mentin sud-estul Europei in categoria zonelor vulnerabile. Mai mult, confruntarile militare sunt dublate astazi de razboiul nevazut care se poarta cu tot mai multa incrancenare…

- DRAGI FRATI SI SURORI! Facem acest apel la adeziunea dumneavoastra într-un moment de mare cumpana pentru comunitatea noastra din Ucraina, deoarece ne este pusa sub semnul neantului însasi existenta în leaganul limbii materne. Dupa cum deja ati luat aminte, la 5 septembrie,…

- Avionul decolase de la Moscova cu destinatia Turcia, dar pilotii au decis aterizarea de urgenta pe aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei, dupa gasirea unui pachet suspect in unul din grupurile sanitare ale aeronavei. "Echipajul a fost nevoit sa aterizeze de urgenta pe cel mai apropiat aeroport,…

- Un tanar de numai 18 ani din Bistrita si un barbat din judetul Mures au fost identifcati de politistii bistriteni ca fiind autorii unor furturi. Bistriteanul ar fi furat un telefin mobil in primavara anului trecut, in timp ce mureseanul ar fi autorul unui furt dintr-o locuinta din comuna Lechinta, in…

- Un barbat a ajuns la Urgente dupa ce a fost calcat de masina de politie chiar pe trecerea de pietoni. La volan se afla un politist aflat in timpul serviciului, insa nu circula in regim de prioritate.

- La finele saptamanii trecute, politistii si inspectorii Garzii Forestiere au demarat actiuni de control in mai multe zone din judet. In urma controalelor, oamenii legii au confiscat peste 24 m.c de masa lemnaosa si au aplicat amenzi in valoare totala de 25.000 lei. Potrivit unui comunicat al IPJ BN,…

- Atac la postul de radio rus Eho Moscvi. Un barbat a patruns in sediul instituției media și a injunghiat in gat o prezentatoare. Individul a fost reținut de personalul de securitate al cladirii și predat poliției.

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un centru comercial din oraselul britanic Nuneaton, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de cotidianul The Guardian. Potrivit Politiei din regiunea West Midlands, nu este vorba despre un incident terorist.

- Mai multe persoane au fost ranite, sambata, in Munchen, dupa ce au fost atacate cu un cutit. Printre raniti se afla si un roman. UPDATE: Un roman se afla printre victimele atacului de la Munchen, scrie Le Monde, care spune ca opt persoane au suferit rani usoare dupa ce au fost atacate cu un cutit. Conform…

- Conform sursei citate, au fost raniti un copil de 12 ani, sase barbati si o femeie, sase dintre victime fiind de nationalitate germana, una italiana si una fiind de origine romana. Atacatorul, care a fost retinut, are 33 de ani si este cunoscut fortelor de ordine pentru acte de violenta si furt, el…

- Curtea de Apel Brasov a mentinut sentinta pronuntata de Tribunal, care a ramas definitiva, si a respins apelul procurorilor si al inculpatului. Astfel, Daniel Tripon a fost condamnat la 1 an si 4 luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de „dare de mita”, cu suspendarea executarii pedepsei principale.…

- Militarii olandezi au primit de la armata Georgiei o racheta pentru sistemul antiaerian Buk, in scopul analizarii in cadrul investigației privind dezastrul zborului de pasageri MH17 din estul Ucrainei, transmite RTL Nieuws. Potrivit canalului, la data de 21 februarie a acestui an, membri ai Serviciului…

- Polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Craiova, cu sprijinul colegilor din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Pielești, Secției 1 Poliție Rurala Melinești, Politiei orașului Piatra Olt și a 5 grupe de luptatori din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale- I.P.J. Dolj ...

- Membrii delegației Forțelor Navale ale Ucrainei au discutat cu colegii lor români problemele privind consolidarea securitații în regiunea Marii Negre și dezvoltarea cooperarii bilaterale, scrie paginaderusia.ro cu referire la Interfax. Site-ul Ministerului Apararii…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica, in colaborare cu Poliția Orașului Horezu, au confiscat peste 280 metri cubi de material lemnos și au aplicat amenzi de 43.000 de lei, in cadrul unei acțiuni in domeniul silvic, a anunțat astazi ...

- Fostul presedinte georgian si ex-guvernator al regiunii ucrainene Odesa, Mihail Saakasvili, a cerut azil politic in Ucraina, a informat presa locala marti, transmite agentia Xinhua. Markian Galabala, avocatul lui Saakasvili, a declarat reporterilor ca politicianul, care anterior si-a pierdut cetatenia…

- Actiune pentru prevenirea si combaterea delictelor silviceIn perioada 25-30 septembrie a.c, politistii din Vrancea au desfasurat o actiune pentru prevenirea sustragerii si valorificarii ilegale de material lemnos sau a altor fapte cauzatoare de prejudicii patrimoniului silvic. In urma a peste…