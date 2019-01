Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a i-a incredintat Ducesei Meghan cea mai importanta responsabilitatea de pana acum: primul patronaj regal. Titlul vine la opt luni dupa ce actrita s-a casatorit cu nepotul suveranei, Printul Harry.

- Vremea rea a determinat compania aeriana olandeza KLM sa anuleze 159 de zboruri europene programate pentru ziua de marti, spre si dinspre aeroportul Schiphol din Amsterdam. O furtuna puternica este asteptata sa loveasca, marti, Olanda. Din cauza vantului puternic, "va fi utilizata doar o singura…

- O femeie a fost impuscata intr-un club din estul Londrei in noaptea de Anul Nou, scrie Daily Mail, scrie news.ro.Victima a fost transportata la spital cu o rana la picior provocata de un glont dupa incidentul care a avut loc in Dalston, estul Londrei, in jurul orei locale 05:00. Politia…

- Cinci halterofili, intre care se numara doi medaliati olimpici, au fost suspendati provizoriu dupa retestarea esantioanelor de la Jocurile Olimpice din 2012, fiind depistati pozitiv, a anuntat Federatia Internationala de Haltere (IWF), potrivit Reuters, relateaza News.ro.Ucraineanul Oleksei…

- Poliția din Londra investigheaza o spargere care a avut loc la domiciliul fostului membru al trupei Beatles, Paul McCartney, scrie Sky News. Jaful s-a produs pe data de 7 decembrie, la proprietatea in care locuiește artistul de 76 de ani și soția sa Nancy Shevell, situata intr-un cartier de lux al Londrei.…

- Jucatoarea de tenis din Constanta Simona Halep, numarul 1 mondial, a anuntat, ieri, ca isi doreste sa castige o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 si sa fie portdrapelul Romaniei. „Sunt onorata sa fac parte din lotul olimpic al Romaniei. Mai este ceva timp pana la Jocurile Olimpice de…

- Halterofila canadiana Christine Girard a intrat in posesia medaliei de aur cucerita la JO de vara de la Londra, din anul 2012, devenind prima campioana olimpica din Canada la aceasta disciplina sportiva, informeaza Reuters. Cu ocazia ceremoniei care a avut loc luni, la Centrul National…

- Momente emoționante in aceasta dimineața, la Palatul Buckingham din Londra. Fosta mare legenda a clubului de fotbal Liverpool, Kenny Dalglish, a fost innobilat de catre prințul Charles, in cadrul unei...