- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat sambata ca este “intr-adevar necesar” sa aiba o “intalnire adevarata cu Donald Trump” mai ales in probleme de stabilitate strategica, exprimandu-si regretul ca presedintele american si-a anulat intalnirea dintre cei doi programata in marja summitului G20 de…

- Presedintele rus a declarat ca este necesar ca Rusia sa ii retina pe marinari cat timp este construita acuzarea legala pentru a demonstra ca cele trei nave ucrainene au incalcat apele teritoriale ale Rusiei. El a declarat ca jurnalele de bord vor arata ca incercarea lor de a trece prin Stramtoarea Kerci…

- Jim Mattis, ministrul Apararii din SUA, a condamnat Rusia pentru incalcarea tratatului cu Kievul prin capturarea celor trei nave ucrainene, incercarea de a se amesteca in alegerile americane de la jumatatea mandatului si pentru incalcarea tratatului nuclear, scrie The Guardian. Mattis a facut declaratiile…

- Putin vorbea in fata reporterilor dupa summit-ul G20 din Buenos Aires. Presedintele rus a declarat ca este necesar ca Rusia sa ii retina pe marinari cat timp este construita acuzarea legala pentru a demonstra ca cele trei nave ucrainene au incalcat apele teritoriale ale Rusiei. El a declarat ca jurnalele…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Conform unor surse diplomatice, preluate de AFP, Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci. Atat Rusia cat si Ucraina au solicitat reuniunea,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat luni un decret ce impune restrictii economice Ucrainei ca urmare a 'actiunilor inamicale' la care au recurs autoritatile de la Kiev, referire la sanctiunile impuse Rusiei de catre Ucraina, transmite agentia EFE.Decretul semnat de Putin stabileste…

- La inceputul acestei saptamani s-a produs o ruptura majora in Biserica Ortodoxa. Luni, sinodul de la Moscova a anuntat ca a rupt relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol, cea care are in subordine peste 300 de milioane de crestini ortodocsi. In urma cu o saptamana, patriarhul Bartolomeu…