Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva minute s-au anunțat rezultatele la examenul național de Bacalaureat, inainte de contestații. Cea mai mare medie din județ, 9,93, ii aparține unei eleve de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Intorsura Buzaului. Pe urmatoarele locuri, in funcție de medie,cu – 9,91; 9,85; 9,85 –…

- A XI-a ediție a festivalului de muzica Impreuna, formații pentru viitor a reprezentat un adevarat succes muzical datorita invitaților speciali de care cei prezenți s-au bucurat. Anul acesta, mai inedit ca niciodata, festivalul Impreuna, formații pentru viitor s-a bucurat de prezența unor nume sonore…

- Centrul de transfuzie sanguina al județului Covasna a anunțat organizarea unei noi acțiuni de donare de sange, la Intorsura Buzaului. „Doneaza sange, salveaza vieți”- este genericul sub care se va derula acțiunea, aceasta fiind programata in data de 11 iulie, la Spitalul orașenesc din Intorsura Buzaului,…

- Numele lui Tiberiu Albu a ramas impregnat in memoria iubitorilor muzicii rock, și nu numai, inca din 2014. In acel an, Tibi (cum a fost publicul obișnuit sa ii spuna) a caștigat detașat trofeul și titlul de Vocea Romaniei. Astazi, imaginea tanarului artist de 27 de ani incepe sa prinda un contur…

- INTERVIU cu Andrei Stroie-regizorul meleagurilor intorsurene Andrei Stroie (29 de ani), regizor, antreprenor, reprezentant devotat al zonei natale, iși exercita cea mai mare parte a activitații cinematografice in Intorsura Buzaului și imprejurimile județului Covasna. Am stat de vorba cu Andrei care…

- 87 de unitați de invațamant preuniversitar din țara au fost declarate castigatoare ale Competiției Naționale „Scoala Europeana”, ediția a XVI-a. Printre acestea se numara și Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, din Intorsura Buzaului. Caștigatorii au fost premiați in cadrul unei festivitați care a avut…

- Tinerii și adulții implicați in invațamantul profesional și tehnic sunt invitați sa se inscrie la concursul de fotografii „Invațamantul profesional și tehnic – spune-ți povestea, organizat de Cedefop (Centrul european de dezvoltare și formare vocaționala). Aflata la a IV-a ediție consecutiva, competiția…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, considera ca trebuie ‘sa incepem sa ne gandim la Hristos ca la un contemporan al nostru’, aceasta fiind singura varianta a ‘iesirii din logica egoista a incremenirii si comoditatii omului modern’. „E singura varianta de apropiere profunda de…