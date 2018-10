Stiri pe aceeasi tema

- Melania Trump a plecat de una singura in Africa. Prima Doamna a Americii se afla intr-o calatorie de o saptamana pe continentul negru, urmand sa viziteze Ghana, Malawi, Kenya si Egiptul. Aceste vizite alimenteaza zvonurile potrivit carora mariajul ei cu președintele Donald Trump e pe cale sa se destrame…

- Prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a sosit, marți, in capitala Ghanei, Accra, intr-un turneu de o saptamana, in cadrul caruia va vizita patru țari africane, scrie BBC News. Turul se va concentra pe promovarea programelor de sanatate și educație conduse de organizația americana de ajutorare…

- Prima Doamna a Americii, Melania Trump, a plecat luni intr-un turneu in Africa, ce o va conduce in Ghana, Malawi, Kenya si Egipt, calatorie in care nu va fi insotita de sotul sau, presedintele Donald Trump, relateaza AFP. O Prima Doamna care calatoreste in strainatate fara presedinte nu este un fapt…

- ''Prima Doamna'' a Americii, Melania Trump, a anuntat miercuri ca va intreprinde la inceputul lui octombrie un turneu in patru tari africane, aceasta fiind prima mare calatorie pe care ea o va face sigura si care va fi consacrata cauzei copiilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Data de 1…

- ''Prima Doamna'' a Americii, Melania Trump, a anuntat miercuri ca va intreprinde la inceputul lui octombrie un turneu in patru tari africane, aceasta fiind prima mare calatorie pe care ea o va face sigura si care va fi consacrata cauzei copiilor, relateaza AFP. ''Data de 1 octombrie…

- Daca e ceva ce stim despre Melania Trump este ca-si ia foarte in serios jobul de prima-doamna a Americii. Este o gazda excelenta, o prezenta placuta si, cu siguranta, o adevarata aparitie. Ne-am convins de toate acestea si cu ocazia vizitei din partea cuplului prezidential din Kenya la Casa Alba.

- Melania Trump și-a exprimat, luni, dezamagirea cu privire la rețelele de socializare. Prima Doamna a Americii a vorbit despre impactul „distructiv și daunator” al utilizarii incorecte a social media, in timp ce soțul ei, Donald Trump, a fost ocupat sa posteze mesaje tipice agresive pe Twitter. Fostul…

- 55% dintre romani și-au exprimat dorința de a lucra in strainatate, conform celui mai recent studiu realizat la nivel internațional de catre Bestjobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, și The Boston Consulting Group, cel mai mare consultant de business din lume.…