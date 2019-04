Stiri pe aceeasi tema

- Comerciantii sunt obligati, de duminica, sa plateasca 0,5 lei clientilor care returneaza ambalajele reutilizabile, masura urmand sa se aplice, din 2022, si pentru unele ambalaje nereutilizabile, scrie Profit.ro. Potrivit Profit.ro, masura a fost instituita de Guvern, printr-o ordonanta de…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) modifica modul in care este calculata rata pentru credite, arata un proiect de Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG), publicat, spre consultare publica, marți seara relateaza Mediafax.Vezi si: Surpriza pregatita de Victor Ponta: lista cu 3 foști premieri…

- Cei care transporta in regim de taxi fara a avea autorizatie (adica Uber sau Taxify) vor fi sanctionati chiar de la prima abatare cu amenzi de pana la 5.000 de lei. Potrivit legislatiei in vigoare, persoanele fizice sau juridice care efectuau in mod repetat transport public, contra cost, de persoane…

- Doru Visan da asigurari ca subiectul realizarii unei companii formate din CE Oltenia si Hidroelectrica nu are legatura cu campaniile electorale din acest an. Secretarul de stat din Ministerul Energiei a reinviat ideea realizarii mixului energetic la un simpozion al Ziarului Financiar. Doru Vișan a vorbit…

- Marti, 5 februarie 2019, la invitatia lui Witold Urbanowski, la sediul Ciech Soda SA, a avut loc o intalnire la care a fost prezent presedintele Constantin Radulescu, insotit de personal din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Valcea. Intalnirea se inscrie in programul de consultari…

- Peste o mie de moldoveni au recuperat, in 2018, un milion de lei de la agentii economici care i-au inselat sau le-au vandut marfa necalitativa. Banii au fost restituiti in urma sesizarilor depuse la Agenția pentru Protecția Consumatorului.

- Guvernul Dancila a fost avertizat ca ordonanța de urgența privind supra-taxarea mediului de afaceri va avea printre efecte creșterea prețurilor la energie electrica. Guvernul nu a ținut cont de aceste avertizari și chiar în pragul sarbatorilor de iarna a aprobat Ordonanța. Acum, prețul energiei…

- In aceste zile, Directia Generala de Politie Locala Sector 6 desfașoara o ampla actiune de informare a asociatiilor de proprietari si a agentilor economici in vederea prevenirii producerii de accidente prin necuratarea stratului de gheata si prin desprinderea turturilor de pe acoperisurile imobilelor.…