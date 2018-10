Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb.La acest summit fara precedent au participat presedintii rus Vladimir Putin, turc, Recep Tayyip Erdogan, si francez Emmanuel Macron,…

- Summitul "a insistat asupra importantei unei incetari a focului durabile (la Idleb), subliniind in acelasi timp necesitatea de a continua lupta impotriva terorismului", potrivit declaratiei finale citite la incheierea reuniunii de catre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. La acest summit…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, s-a intalnit sambata cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, inainte de summitul din Istanbul la care vor participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Turciei, pentru a discuta despre situația din Siria, relateaza CNN Turk preluat de mediafax. Intalnirea…

- CHIȘINAU, 7 sept — Sputnik. Operațiunea din Idlib, în contextul general al reglementarii în Siria și acordarii de asistența umanitara locuitorilor țarii, va fi discutata la întrevederea tripartita programata pentru azi la Teheran. © Sputnik / Сергей МамонтовDezvaluire…

- Rusia a reacționat, dupa asasinarea lui Aleksandr Zaharcenko, liderul regiunii separatiste Donețk. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus ca asasinarea principalului lider al separatistilor prorusi in estul Ucrainei este o „provocare”. „Aceasta este fara indoiala o provocare”, a…

- CHIȘINAU, 19 aug — Sputnik. Rusia a fost întotdeauna un furnizor de încredere de gaze naturale catre Europa, a contribuit și contribuie semnificativ la securitatea energetica a UE, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, citat de RIA Novosti. „În…

- Recep Tayyip Erdogan a anunțat desfașurarea unei intrevederi la Istanbul, pe 7 septembrie curent, intre liderii Turciei, Rusiei, Germaniei și Franței, privind situația in Siria. Statele Unite ale Americii nu vor participa la acest summit, au menționat politologii turci solicitați de Sputnik.