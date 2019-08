Totalul investiţiilor în sectorul energiei electrice pentru perioada 2019-2030, estimat la circa 14 miliarde euro (proiect strategie) Totalul investitiilor necesare in sectorul energiei electrice pentru perioada 2019-2030 este de circa 14 miliarde euro, pentru retele electrice fiind estimate investitii de aproximativ 500 milioane euro anual pana in 2030, conform proiectului "Strategiei energetice a Romaniei 2019-2030, cu perspectiva anului 2050", publicata de ministerul de resort.



Costurile pentru retele electrice includ proiectele de interconectare si de dezvoltare a retelei prevazute in Planul de Dezvoltare al Transelectrica pentru 2016-2025 si continuarea acestuia pana in 2030, precum si nivelul estimat al investitiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

